Eks-GOG'er forlænger i mesterklub

Håndbold: GOG er efterhånden storleverandør til SG Flensburg-Handewitt, der netop er blevet tysk mester.

Før den sæson, som netop er slut, skiftede to norske spillere fra GOG til den nordtyske klub, nemlig bagspilleren Gøran Søgard Johannessen og fløjen Magnus Jøndal.

25-årige Gøran Johannessens kontrakt løb til 2021, men allerede nu har klubben og bagspilleren besluttet at forlænge samarbejdet helt frem til sommeren 2023.

Dermed kommer Gøran Johannessen til at køre parløb med GOG's venstreback Lasse Møller, der har skrevet en treårig kontrakt med SG Flensburg-Handewitt fra sommeren 2020.

Nordmanden fik ellers en hård start i sin nye klub, da han før sæsonstarten måtte igennem en operation i den fod, han også havde store problemer med i sin sidste tid i GOG. I november pådrog han sig så en skade i sin kastehånd. Alligevel spillede Gøran Johannessen en vigtig rolle for det norske landshold, der i januar hentede VM-sølv efter en tabt finale til Danmark.

I anden halvdel af ligasæsonen i det tyske har Johannessen også haft en vigtig rolle frem mod mesterskabet.

Maik Machulla, cheftræner i Flensburg, siger til klubbens hjemmeside:

- Gøran er en vigtig spiller for holdet. Han er en komplet spiller i både forsvar og angreb, og så er der alligevel et stort udviklingspotentiale.

Nordmanden siger selv "at han er glad for at være i Flensburg - og for at være en del af holdet".

- Det er en tillidserklæring fra klubben med forlængelsen, tilføjer Gøran Johannessen.

Også andre store klubber har haft fangarmene ude efter bagspilleren, der blandt andet er kendt for sit stærke spil mand mod mand.