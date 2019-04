Eks-GOG'er alvorligt skadet - ude et år

Stregspilleren Henrik Jakobsen, der til den igangværende sæson skiftede fra GOG til franske Toulouse, har revet et korsbånd over og ventes først tilbage på banen i starten af næste år.

Håndbold: Fra 2015 til 2018 henrykkede han GOG-publikummet med sit stærke spil på stregen i både angreb og forsvar. Men nu er den bomstærke nordmand, Henrik Jakobsen, der til den igangværende sæson skiftede til franske Fenix Toulouse Handball, væk fra håndbolden i sandsynligvis op mod et helt år.

Efter en kamp mod Saint-Raphael i sidste uge har undersøgelser således vist, at Henrik Jakobsen har revet et korsbånd over - og oveni har pådraget sig en meniskskade. Jakobsen må altså derfor belave sig på en meget lang pause fra håndbolden.

- Jeg var uheldig, da jeg landede efter et skud. Jeg fik et vrid i knæet. Jeg følte med det samme, at noget var, som det ikke skulle være, men jeg håbede, at billederne fra MR-scanningen ville være positive. Men det var de altså ikke, fortæller Henrik Jakobsen til det norske landsholds hjemmeside. Og han tilføjer:

- Det var selvfølgelig en utrolig kedelig og tung besked at få. Det er første gang, jeg er ramt af så alvorlig en skade, så det bliver noget helt nyt for mig. Heldigvis er jeg omgivet af meget kompetente sundhedsfolk, som står klar til at hjælpe mig. Planen er nu, at jeg skal igennem en operation, og derefter venter en lang periode med genoptræning.