Ehlers scorede i NHL-comeback: Jeg var oppe at køre

Danske Nikolaj Ehlers skulle bare bruge 56 sekunder på at score i sit comeback for Winnipeg Jets.

Den danske ishockeyspiller Nikolaj Ehlers viste sit værd for NHL-holdet Winnipeg Jets, da han natten til lørdag dansk tid vendte tilbage efter en længere skadespause.

23-årige Ehlers blev skadet i begyndelsen af januar i et sammenstød med NHL-stjernen Sidney Crosby, da Winnipeg mødte Pittsburgh Penguins.

Natten til lørdag var han tilbage, og han brugte blot 56 sekunder på at markere sit comeback med en scoring i sejren på 6-3 ude mod Vegas Golden Knights.

- Man er helt oppe at køre over at være tilbage. Så kommer man på isen, skøjter ned mod målet, og så kommer pucken lige for fødderne af dig. Det er en god følelse, siger han til klubbens hjemmeside efter sejren.

- Vi kom med en masse fart. Vi gjorde, hvad vi gør bedst, og det er at udnytte vores fart bedst muligt og få pucken i nettet, siger danskeren.

Det var en vigtig sejr for Winnipeg Jets, der havde tabt de foregående tre kampe.

Holdet spiller med om topplaceringerne i Western Conference og indtager lige nu tredjepladsen.

- Vi vidste, vi skulle komme tilbage på sporet.

- Det føles godt at få sejren, og nu skal vi se frem mod den næste kamp, lyder det fra Nikolaj Ehlers.

Nordjyden står noteret for 16 mål og 12 assister i denne sæson.