Eggert efter Flensburg-nederlag: Få fejl kostede dyrt

Anders Eggert ærgrede sig over, at Flensburg-Handewitt ramte dagen i stærkeste opstilling mod Skjern.

Skjern Håndbold havde håbet at kunne drille mægtige Flensburg-Handewitt i Champions League, men det endte i et nyt nederlag til det danske mesterhold.

Efter at have matchet tyskerne i første halvleg gik Skjern ned efter pausen og tabte 24-31.

- Jeg synes, at vi spillede en rigtig fin første halvleg og også fint hen ad vejen i anden halvleg, men lavede så et par fejl, der kostede dyrt, siger Skjern-fløjen Anders Eggert, der blev kampens topscorer med otte mål mod sin tidligere klub.

- Flensburg spillede en rigtig fin kamp. De lavede ingen fejl og kom med noget af det samme som mod Rhein-Neckar Löwen (vandt den tyske topkamp med 27-20 i mandags, red.).

- Flensburg har haft et par downkampe i Champions League, hvor de ikke har spillet så godt, men det var desværre ikke mod os. Det kostede dyrt, at vi lavede et par fejl og brændte et par skud, og det gik lynhurtigt fra 16-16 til 17-24, siger Eggert.

Flensburg topper Bundesligaen med maksimum point, men i Champions League havde holdet inden opgøret blot seks point ligesom Skjern.

Derfor var det til at se, at tyskerne gik all-in efter sejren.

- Det kunne man godt mærke. Man har set dem stille med lidt forskellige spillere i Champions League, mens man altid ved, at de stiller med de seks stærkeste i Bundesligaen.

- De har skiftet væsentligt mere ud i Champions League, og det gjorde de ikke mod os.

- Når Flensburg er på toppen, er de bedre end os. De fører Bundesligaen med maksimumpoint og har et fantastisk hold, men vi havde håbet på at kunne drille dem. Vi var tættere på i Flensborg, lyder det fra Eggert.

De seks bedste hold går videre fra gruppen. Aktuelt ligger Skjern nummer seks med seks point for ni kampe ligesom Celje og HC Zagreb på de næste pladser, mens Motor Zaporozhye med sejren søndag kom på syv point.

Eggert ser dog stadig gode chancer for avancement.

- Perspektiverne er fine. Vi er selvfølgelig lidt trætte af, at nogle af de andre førerhold fra top-4, der nok skal gå videre, ligger og taber til nogle af vores konkurrenter, men ikke til os.

- Men vi må afgøre det selv, og de tre, vi ligger os slås med nede i bunden, har vi stadig tilbage, så vi kan selv afgøre det, siger han.

Skjern skal i næste weekend møde Paris Saint-Germain med Mikkel Hansen.