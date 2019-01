Eftersøgning af fodboldspiller er nu bjærgningsaktion

Eftersøgningen af fodboldspilleren Emiliano Sala er ikke længere en redningsaktion, men en bjærgningsaktion.

Det siger myndighederne onsdag, skriver Sky News.

Emiliano Sala, en 28-årig argentinsk fodboldspiller, der netop havde skrevet under med den walisiske klub Cardiff, forsvandt sammen med en pilot over den engelske kanal mandag aften.

Siden da har myndighederne eftersøgt flyet og de savnede personer. Onsdag har myndighederne dog øjensynligt mistet troen på, at de savnede kan findes i live.

Kystvagten Channel Islands Air Search siger til Sky News, at der ikke længere er tale om en redningsmission, men en bjærgningsmission.

Tirsdag fortalte politiet på kanaløen Guernsey, at der var fundet objekter i farvandet, og at chancerne for, at nogen havde overlevet et eventuelt flystyrt, var små.

Ifølge AFP har argentinske medier berettet, at Emiliano Sala sendte bekymrende beskeder til sin familie fra flyet, da det var på vej fra Frankrig mod Storbritannien.

- Jeg er på et fly, og det ser ud som om, at det er ved at falde fra hinanden.

- Jeg er så bange, lød dele af beskederne ifølge AFP.

Tirsdag gennemførte britiske myndigheder en større redningsaktion, hvor fly og helikoptere gennemsøgte et område på 3000 kvadratkilometer efter flyet eller en eventuel redningsbåd med de savnede i.

- Vi leder efter ting, vi ikke forventer at finde. Hvis der havde været noget på overfalden, så tror jeg, vi ville have fundet det på den første aften, hvor vejret var virkelig godt, sagde direktør for Channel Islands Air Search John Fitzgerald til Reuters tidligere onsdag.

Den 28-årige argentiner var på vej til Wales, efter at han i lørdags blev købt fri af sin kontrakt med FC Nantes for et beløb svarende til cirka 127 millioner kroner.

Han havde netop underskrevet en tre og et halvt år lang kontrakt med Premier League-klubben Cardiff.

Tirsdag udtalte Cardiff City F.C.'s administrerende direktør, Ken Choo, at klubben er "i chok" over situationen.