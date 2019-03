Efter tæt dyst mod Horsens: Svendborg Rabbits klar til kvartfinale mod Randers

Svendborg Rabbits måtte igen se sig besejret af den onde ånd Horsens IC, men Rabbits gav pokalmestrene god modstand, og anfører Mikkel Plannthin ser frem til en spændende kvartfinaleserie mod Randers Cimbria.

Basketball: Svendborg Rabbits skal møde Randers Cimbria i kvartfinalerne med første kamp torsdag i næste uge. Det er en kendsgerning efter en intens basketligakamp mandag aften, hvor Rabbits foran 1038 medlevende tilskuere tabte 75-86 hjemme til Horsens IC, der allerede inden kampen havde sikret sig andenpladsen. Det var femte gang i denne sæson, at Horsens slog Rabbits. Men i modsætning til de øvrige nederlag, hvor Rabbits blev blæst ud af banen, var kaninerne i denne kamp i store perioder toneangivende og kunne med større koldblodighed til sidst have vundet kampen. Med nederlaget bliver Rabbits nummer fire eller fem, mens Næstved har sikret sig tredjepladsen og en nemmere kvartfinalemodstander i form af et B-ligahold, mens de to A-ligahold Rabbits og Randers tørner sammen. Hvis Randers på torsdag hjemme besejrer Horsens, får Randers fjerdepladsen og hjemmebane i den første kvartfinale mod Rabbits. Hvis Randers taber til Horsens, bliver Rabbits nummer fire og får dermed hjemmebane i den første kamp. - Hvis hjemmebanen er som i dag, betyder det noget at spille på hjemmebane, siger Rabbits-anfører Mikkel Plannthin. - Men ellers betyder ikke det store. Vi har vundet to gange i Randers i denne sæson, og vi kan se frem til en sjov serie mellem to ligeværdige hold, hvor vi nok får tre-fire-fem fede kampe, siger Mikkel Plannthin. Randers har vundet de to seneste indbyrdes opgør inden for de seneste fem uger, begge kampe i Svendborg. - Men da spillede vi ikke særlig godt. I dag spillede vi 35 gode minutter, men Horsens har et godt hold og var gode til at straffe os ved at få nogle nemme point, siger Mikkel Plannthin.

Svendborg Rabbits-Horsens IC 75-86 (43-47) Basketligaen

Periodecifre: 21-14, 22-33, 20-15, 12-24.



Kampens gang: 21-14, 43-47, 63-62, 75-86.



Point Svendborg Rabbits: Jeremiah Ingram 14, Zach Charles 13, Sebastian Åris 11, Jacob Enevold 10, Mikkel Plannthin 9, Peter Møller 9, Enouma Ebinum 9.



Point Horsens IC: Brandon Tabb 22, Stefan Savic 18, Charles Callison 14, Tencho Tenchev 8, Lasse Elbæk 8, Cheik Sane 5, Frederik Rungby 4, Vedran Borovcanin 4, Oscar Jørgensen 3.



Bedste spillere: Svendborg Rabbits: Sebastian Åris. Horsens IC: Brandon Tabb.



Dommere: Bo Bundgaard, Carsten Baasch Kristensen og Christian Hansen.



Tilskuere: 1038.



Svendborg Rabbits' næste kamp: 1. DM-kvartfinale torsdag 21. marts mod Randers Cimbria - enten hjemme eller ude.

Enouma Ebinum skriger sin glæde ud efter at have dunket bolden i kurven for Svendborg Rabbits i den intense kamp mod Horsens IC. Foto: Michael Bager

Fokuserede spillere Rabbits' amerikanske guard Derrick Wilson var som i torsdagens nederlag mod Næstved udenfor med en skade. Men de øvrige Rabbits-spillere var tændte for at revanchere de seneste ugers dårlige præstationer. Sebastian Åris fik stemningen i den pænt fyldte kaninhule til at løfte sig yderligere med en præcis treer til Rabbits-føring 12-4 efter fem minutters spil. I modsætning til de tidligere kampe var Rabbits-spillerne fokuserede og koncentrerede fra straffekastlinjen, hvor der blev scoret på alle syv forsøg i første periode. Et dunk af Jeremiah Ingram bragte Rabbits i front 31-26, men Horsens sluttede første halvleg bedst af. Den gule motor blev tændt i de sidste minutter inden halvlegspausen. Anført af den lynhurtige og træfsikre guard Brandon Tabb scorede Horsens 18 point i de sidste fire minutter. Brandon Tabb løb flere gange frem og stjal bolden i Rabbits-afleveringerne, og den 193 cm høje amerikaner med rasta-fletningerne satte et effektfuldt punktum for første halvleg ved at score en buzzerbeater-treer i fuldt løb fra en svær position, mens tiden løb ud til pauseføring 47-43.

Zachary Evan Charles, Svendborg Rabbits (5) Sebastian Aaris Petersen, Svendborg Rabbits (4) Svendborg Rabbits tog imod Horsens IC på hjemmebane. Foto: Michael Bager

Energisk fight En energisk Sebastian Åris fightede i begge ender af banen og bragte kaninerne foran 53-50 i starten af anden halvleg. Kampen bølgede frem og tilbage med skiftende føringer. Peter Møller scorede en treer til 63-59 og slog sig selv på brystet, mens kaninhulen kogte. Rabbits-forwarden Zach Charles slog skulderen og blev skiftet ud i tredje periode. Horsens-topscorer Stefan Savic røg ud efter sin anden usportslige fejl syv minutter før tid ved stillingen 66-66. Men Brandon Tabb scorede syv point og var med til at give Horsens en føring på 78-70 med fire minutter igen. Sebastian Åris røg ud efter sin femte fejl tre minutter før tid, og i slutfasen havde Rabbits svært ved at ramme kurven. Horsens kørte sejren hjem, selv om Brandon Tabb røg ud efter sin femte fejl to minutter før tid. Horsens vandt rebound-statistikken 48-27, og det var en del af forklaringen på sejren. Inden kampen blev det årlige Tour de Rabbits afviklet, og her trampede syv sponsorerede hold med svedige mænd i pedalerne på motionscykler. De kørte tilsammen et rekordstort beløb på 242.956 kroner ind til Svendborg Rabbits, hvilket var cirka 40.000 kroner mere end sidste år. Hvis Rabbits-spillerne kan svede og fighte lige så meget i kvartfinaleserien mod Randers, kan vi se frem til en højspændt kvartfinaleserie, hvor der spilles bedst af fem kampe.

Jeremiah Ingram, Svendborg Rabbits (15) Svendborg Rabbits tog imod Horsens IC på hjemmebane. Foto: Michael Bager

Jeremiah Ingram, Svendborg Rabbits (15)

Zachary Evan Charles, Svendborg Rabbits (5) Oscar Teglgaard Jørgensen, Horsens IC (10)

Brandon Tabb, Horsens IC (5) Enouma Ljeoma Ebinum, Svendborg Rabbits (14)

Cheikh Amadou Sane, Horsens IC (14) Sebastian Aaris Petersen, Svendborg Rabbits (4)

Zachary Evan Charles, Svendborg Rabbits (5) Cheikh Amadou Sane, Horsens IC (14)

Zachary Evan Charles, Svendborg Rabbits (5) Brandon Tabb, Horsens IC (5)

Zachary Evan Charles, Svendborg Rabbits (5) Brandon Tabb, Horsens IC (5)

Jeremiah Ingram, Svendborg Rabbits (15)

Zachary Evan Charles, Svendborg Rabbits (5)

Zachary Evan Charles, Svendborg Rabbits (5) Cheikh Amadou Sane, Horsens IC (14)

Lukas Vargas (cheftræner), Svendborg Rabbits (C)

Stefan Savic, Horsens IC (13) Zachary Evan Charles, Svendborg Rabbits (5)

Lukas Vargas (cheftræner), Svendborg Rabbits (C)

Lukas Vargas (cheftræner), Svendborg Rabbits (C)

Peter Møller, Svendborg Rabbits (12)

Stefan Savic, Horsens IC (13) og Sebastian Åris, Svendborg Rabbits.

Cheikh Amadou Sane, Horsens IC (14) Zachary Evan Charles, Svendborg Rabbits (5) Vedran Borovcanin, Horsens IC (9)

Cheikh Amadou Sane, Horsens IC (14) Zachary Evan Charles, Svendborg Rabbits (5) Vedran Borovcanin, Horsens IC (9)

Zachary Evan Charles, Svendborg Rabbits (5)

Mikkel Plannthin, Svendborg Rabbits (7)

Rabbits cheerleaders

Brandon Tabb, Horsens IC (5)

Brandon Tabb, Horsens IC (5)

Jeremiah Ingram, Svendborg Rabbits (15)

Frederik Rungby, Horsens IC (6) Enouma Ljeoma Ebinum, Svendborg Rabbits (14)

Sebastian Åris, Svendborg Rabbits (4) Cheikh Amadou Sane, Horsens IC (14)

Svendborg Rabbits cheerleaders.

Jeremiah Ingram, Svendborg Rabbits, forsøger at bremse en Horsens-spiller.