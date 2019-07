Efter sæsonkortkaos: OB undskyldte med gratis billetter

Efter de store problemer med uddelingen af sæsonkort for en uge siden, krøb OB til korset med en undskyldning til fansene, hvor alle sæsonkortholdere fik lov til at medbringe en ledsager gratis.

Et par af de fans var brødrene Gustav og Magnus Back Andersen. Heldigvis for dem var de velforberedte og kom i god tid.

Nogle, der har været sæsonkortholdere i længere tid, kender godt til det kaos, det kan ende med, når man prøver at få sine sæsonkort på første kampdag. Derfor valgte nogle at hente det ugen før til sæsonopstartsarrangementet. Men langt størstedelen stod altså i kø ved billetlugerne et par timer før FCK-kampen.

De fans, der missede målet, var ironisk nok OB's mest loyale, sæsonkortholderne. De stod i kø for at få deres bestilte sæsonkort.

Men det var ikke alle OB's fans, der fik set det lynhurtige mål, som Troels Kløve scorede, for de stod i stedet uden for og havde gang i deres egen kamp.

Gratis billet

Efter FCK-kampen krøb OB til korset og indrømmede, at udstedelsen af sæsonkortene ikke var foregået godt nok. Og med den indrømmelse kom en undskyldning.

- Til Lyngby-kampen fik alle sæsonkortholdere - ikke kun dem, der var berørt af problemerne - mulighed for at få en gratis billet, så de kunne medbringe en ledsager til kampen, forklarede medie- og kommunikationsansvarlig i OB, Thomas Bansø.

Det betød selvfølgelig, at de to unge sæsonkortholdere fik mulighed for at medbringe to ledsagere til OB-kampen.

- Det er fedt, at vi kan gøre det, og vi har da også udnyttet det til at tage to ekstra personer med til kampen, siger Gustav Back Andersen.

Det vides ikke hvor mange, der valgte at udnytte tilbuddet. Tallet var nok lidt lavere, end det havde været, hvis vejret var lige så godt, som det havde været den dag, hvor billetkaosset skete.