Efter nyt udbrud: Würtz klar til en dag i kaffeklubben

Mads Würtz Schmidt har tiltrukket sig masser af opmærksomhed og har fået lov at arbejde hårdt i sit første Tour de France.

Onsdag var den 25-årige Katusha-rytter på ny i udbrud, da han sammen med Tim Wellens, Toms Skujins og Simon Clarke slap afsted på den kuperede 5. etape til Colmar.

Hullet blev dog aldrig særlig stort, for især Bora med den senere etapevinder Peter Sagan på holdet havde en interesse i, at feltet kom samlet til mål.

Men trods forgæves slid har danskeren alligevel en fest i den franske sommer.

- Det kan godt være, at jeg led lidt og var den første, der blev sat på stigningen. Men jeg synes, jeg havde en fed dag alligevel.

- Jeg sagde inden etapen, at det ville være fifty-fifty, om udbruddet fik lov at holde eller ej. Hvis man ikke opsøger heldet, så får man det ikke. Jeg synes bare, det er fedt at køre Tour de France, siger Mads Würtz Schmidt.

Mens onsdag igen bød på en del tv-tid, regner han med, at det bliver i den mere anonyme ende af feltet, han skal tilbringe torsdagens barske bjergetape.

Würtz forventer, at han gennemfører etapen i en af de såkaldte "gruppettoer", grupper af ryttere, der samler sig bagest og sørger for at komme i mål inden for tidsgrænsen.

- Den bliver led, allerede fra starten bliver det hårdt. Man skal hive sig med op over første bjerg sammen med feltet, og derfra kan man nok finde en gruppetto at komme i mål med.

- Det er nok ikke der, jeg skal grave alt for dybt. Det kan godt være, det bliver kaffeklubben i morgen (torsdag, red.), siger Würtz.