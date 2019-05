Efter halvt år i smerte: Jan Pytlick opereres

Odense HC's træner opereres mandag for en rygskade, der holder ham væk i mindst to måneder

HÅNDBOLD: I løbet af sæsonen var det spillerskader og graviditeter, der gjorde ondt på Odense HC i kampen om DM-guldet.

Men nu er turen kommet til holdets 51-årige træner Jan Pytlick, der mandag opereres for en rygskade, som har plaget ham i et halvt år.

- Det er ikke noget livsfarligt, men operationen kræver sin mand. Jan har kæmpet med smerterne det seneste halve år, og nu kunne han ikke trække den længere, siger administrerende direktør Lars Peter Hermansen til Sport Fyn.

Rygoperationen betyder, at Jan Pytlick skal igennem et genoptræningsforløb, som sandsynligvis vil vare op til seks uger.

- Hvis alt går vel, regner jeg selvfølgelig med at være tilbage, når vi skyder den nye sæson i gang, siger Pytlick i en pressemeddelelse og ønsker i øvrigt ikke at give yderligere kommentarer.

Indtil sæsonstarten den 16.juli varetages træningen af assistent Bo Rudgaard og alle sportslige spørgsmål tager Lars Peter Hermansen sig af frem til da.

Spillerne styrke- og selv-træner i øjeblikket efter bronzefesten forleden, og landsholdsspillerne er væk med DHF de næste par uger, inden flere af dem går på ferie.

Jan Pytlick har i 1998-2006 og 2007-2014 stået i spidsen for det danske kvindelandshold og har ud over de to OL-guldmedaljer ført landsholdet til EM-guld i 2002 samt sølv i 1998 og 2004 og VM-bronze i 2013.

I Odense er det blevet til DM-sølv- og bronze de sidste to sæsoner samt en pokalfinale i 2018.