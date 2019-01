Efter Holstebro-farvel: Helt ny struktur i speedwayligaen

Speedway: Først måtte Munkebo Scorpions trække sig fra speedwayligaen, og op til sæson 2019 har klubben i Holstebro meddelt, at den heller ikke længere vil have et ligahold. Hverken penge eller organisation er til stede i det vestjyske.

Dermed er der kun seks ligahold tilbage, når der går løs med den nye sæson til foråret.

Den realitet har tvunget ligaforeningen, der har Annette Vesterskov, formand for Fjelsted Speedway Klub, som formand, til at ændre på strukturen for afviklingen af den nye sæson for både at få samme antal matcher som tidligere - og for at holde et spændingsmoment gennem hele sæsonen. Der er blandt andet indlagt en knockoutfase for at komme med i Superfinalen, hvor årets danske mester skal findes.

Med den nye struktur møder alle hold hinanden i grundseriens 10 indledende runder - ude og hjemme.

De to hold, der ender øverst i grundserien duellerer over to opgør ude og hjemme om retten til at være vært for Superfinalen.

De fire nederste i grundspillet skal så ud i direkte konfrontationer om de sidste to finalepladser, og her får nummer tre i grundserien lov til at vælge sin modstander, mens de to resterende hold tørner sammen. Igen med matcher hjemme og ude.

Dermed får alle de deltagende hold det samme antal hjemmematcher som i den seneste sæson.