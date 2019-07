Effektive hviderussere sænker uskarpe Esbjerg

Esbjerg fik ikke nogen god start på Europa League-kvalifikationen, da vestjyderne torsdag spillede den første af to kampe mod Shakhtyor Soligorsk.

Det danske hold manglede skarpheden foran mål og tabte 0-2 til hviderusserne i Europa League-kvalifikationens anden runde.

Dermed har Esbjerg lidt at indhente, når der næste torsdag bliver spillet returkamp.

Torsdagens opgør var kun lidt over fire minutter gammelt, da Soligorsk kom foran 1-0.

Angriberen Elis Bakaj sparkede fladt på et frispark lige uden for vestjydernes felt og tog fusen på spillerne i Esbjerg-muren, der hoppede og måtte se bolden smutte under fødderne og i mål.

Der gik lidt tid, men Esbjerg kom langsomt bedre med og havde mod slutningen af første halvleg flere store chancer foran hviderussernes mål. Ind kom bolden dog ikke.

Det gjorde den så for Soligorsk ti minutter inde i anden halvleg. Denne gang var Elis Bakaj oplæggeren, da han sendte et hjørnespark afsted, som Pavel Rybak headede i kassen.

Ligesom i første halvleg virkede det til, at Esbjerg var det bedste hold. Men bolden ville bare ikke i mål for det danske hold, der ellers havde gode muligheder for som minimum at reducere hviderussernes føring.

Den samlede vinder af de to opgør mellem Shakhtyor Soligorsk og Esbjerg skal møde den samlede vinder af to opgør mellem italienske Torino og ungarske Debrecen.