EfB-træner: Lav selvtillid er skyld i scoringsproblemer

Esbjerg har haft svært ved at score i denne sæson, og ifølge træner John Lammers skyldes det lav selvtillid.

Bronzevinderne fra Esbjerg gik søndag atter fra banen uden at have scoret et mål, da holdet tabte 0-1 til AGF.

Esbjerg skabte ellers flere store chancer, men holdet formåede ikke at score, og dermed var det den femte kamp i denne sæson, at Esbjerg ikke lavede mål.

Esbjerg har på otte kampe kun scoret fire gange.

Ifølge holdets cheftræner, John Lammers, skal svaret på Esbjergs målproblemer findes i manglende selvtillid.

- Problemet er selvtillid. Sidste år fik vi ikke så store chancer, som vi gør i år, men vi scorede flere mål. Så vi skal finde selvtilliden igen, siger han.

Han fortæller, at spillerne scorer på chancerne til træning, men ikke i kamp, og at det derfor må skyldes manglende selvtillid.

- Når de får chancer til træning, scorer de sædvanligvis, så det må være selvtillid, der er problemet, fortæller han.

I kampen mod AGF fik den finske midtbanespiller Joni Kauko en chance for at score, men det er ifølge Lammers meget symptomatisk, at han ikke gjorde det.

- Hvis Joni Kauko havde fået en halv chance, som han gjorde mod AGF, havde han scoret i sidste sæson, og sådan er det for flere af spillerne, siger han.

Én af dem, Esbjerg skal sætte sin lid til af potentielle målscorere, er holdets rumænske angriber, Adrian Petre.

Han tror også, at Esbjergs problem er manglende selvtillid, og derfor skal spillerne tro mere på sig selv, når de afslutter, fortæller Adrian Petre.

- Når chancen kommer, skal man tro på, at man kan score målet. Man skal ikke bare tage chancen og se, hvad der sker, man skal være sikker på at score.

Begynder Esbjerg at score, tror angriberen også, at pointene nok skal komme.

- Vi skal være skarpere i vores afslutninger, og så kommer pointene også, siger Adrian Petre.