Edita Nukovic skifter 1. division ud med ligaen: - Vi har ikke stillet nogen garanti

Sport Fyn erfarer, at Edita Nukovic skifter DHG ud med Aarhus United.

Håndbold: Tidligere på ugen kunne Sport Fyn erfare, at Edita Nukovic fra 1. divisionsholdet kunne være på vej til Aarhus United i ligaen. Efter et vagt "vi har flere på blokken - også Edita, men vi bekræfter interessen"-svar fra klubbens formand tidligere, bekræfter han nu, at Edita Nukovic bliver en del af ligatruppen.

- Hun kommer til at indgå som amatørspiller i den her sæson. Hun har karantæne fra vores kamp lørdag, men vil være en del af truppen fra næste lørdag, hvor vi møder Skanderborg. Og hun starter med at træne med os så hurtigt som muligt, siger Mads Winther.

Den århusianske klub er sortlistet på grund af dårlig økonomi og må derfor ikke indgå aftaler eller kontrakter. Edita Nukovic kommer derfor ikke til at blive lønnet eller modtage andre goder. Hun bliver en del af træningen og kampene. Hos formanden bliver det nægtet, at der er aftalt en kontrakt eller aftale, når klubben har fået styr på økonomien. Han siger dog:

- Vi har ikke stillet nogen garanti. Der er muligheder for alt. Det kommer an på, hvordan hun falder ind i truppen og hendes niveau. Men det er klart, at vi kan se noget fremtid og potentiale i hende.