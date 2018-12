Eden Hazard efter målrekord: Jeg vil være en klublegende

Hazard scorede onsdag aften sit 100. mål for Chelsea. Men der er fortsat tvivl om hans fremtid i klubben.

Onsdag aften kunne Eden Hazard runde et relativt imponerende hjørne i sin efterhånden lange karriere i Chelsea.

I kampen mod Watford ude stod belgieren bag begge Chelseas mål i 2-1-sejren, og ikke nok med det, så var det hans henholdsvis 100. og 101. mål for London-klubben.

- Det antal mål for denne fantastiske klub er noget, jeg aldrig vil glemme. Men nu vil vores fans, ansatte, spillerne, vi vil have mere, lød det fra en begejstret fra 27-årige Hazard efter kampen.

Med sin personlige målrekord i hus puster Hazard til forhåbningerne blandt Chelseas fans, der gerne ser, at spilleren forlænger med klubben, når hans kontrakt udløber i 2020.

Der har løbende været rygter om, at den spanske storklub Real Madrid skulle være interesseret i den rutinerede angriber.

Men onsdag lød Hazard som en mand, der ikke just havde planer om at forlade Premier League foreløbig.

- Jeg vil score flere mål for denne her klub, og jeg vil være en legende som Frank Lampard, John Terry eller Didier Drogba, sagde han.

Med sejren onsdag aften rykkede Chelsea to point over Arsenal og dermed tættere på kvalifikationen til Champions League.

Chelsea-manager, Maurizio Sarri, havde forud for kampen onsdag valgt samme startopstilling som ved lørdagens chokerende hjemmebanenederlag til Leicester.

Hazard dannede spydspids på Chelsea-angrebet flankeret af Oliver Giroud og Alvaro Morata.

- Hazard kan spille alle positioner. I dag spillede han meget godt, siger Sarri efter kampen.

Watford formåede at holde stand mod flere oplagte målchancer fra det blå mandskab i det meste af første halvleg. Hazard fandt dog målet et minut inde i overtiden.

Der ville Chelsea-spillerne nok have været tilfredse med et fløjt til pause, men bare to minutter efter udlignede Watfords Roberto Pereyra fra kanten af feltet.

Selv med en afgørende scoring i kampens 58. minut anerkendte Sarri efter kampen, at slutresultatet burde have været et andet.

- Vi kunne have vundet større, for vi missede alt for mange chancer i de sidste 20-25 minutter. Men vi gjorde det godt, især mentalt.