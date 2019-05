Ebbe Sand vil se Brøndby levere et flot sæsoncomeback

Ebbe Sand vil kalde det et flot comeback, hvis Brøndby slutter af med to sejre og kvalifikation til Europa.

Denne sæson er ikke godkendt, uanset hvad Brøndby præsterer i slutningen på sæsonen.

Det mener Brøndby-sportsdirektør Ebbe Sand, der dog vil kalde det et flot comeback, hvis holdet slutter af med to sejre og dermed kvalifikation til Europa.

- Nej, jeg vil ikke kalde det en sæson, der er godkendt, når målsætningen er at ende i top-3, og vi så bliver firer. Det er det ikke.

- Men det er jo ikke langt fra trods alt. Men nu skal vi også lige vinde over OB og så playoffkampen. Men så vil jeg sige, at det har været et flot comeback, i forhold til hvordan det så ud på et tidspunkt, siger han.

En fjerdeplads kræver, at Brøndby vinder lørdagens udekamp mod OB, som vil betyde en efterfølgende playoffkamp hjemme mod enten AGF eller Randers om en plads i Europa League-kvalifikationen.

- Vi når ikke vores målsætning, så derfor er det heller ikke en sæson, som vi vil se tilbage på og sige, at alt lykkedes. Men vi kan rette op på en hel del ved at vinde de næste par kampe, lyder det fra Ebbe Sand.

Han ser tilbage på en svingende sæson med en tabt pokalfinale og en masse kampe, hvor Brøndby har været presset til at vinde.

- Nu står vi lige pludselig og har en mulighed for at kvalificere os til europæisk fodbold via den her playoffkamp.

- Det viser bare, at moralen er på plads, og folk bliver ved med at arbejde hårdt og målrettet, så længe der er en teoretisk mulighed, siger Ebbe Sand.

Brøndbys udekamp mod OB fløjtes i gang lørdag klokken 17, og ambitionen er klar.

- Vi kan selv kan afgøre det. Det er selvfølgelig en svær udekamp mod OB. Men omvendt skal vi ikke kigge på andre end os selv.

- Vinder vi den kamp, jamen så er vi i playoff, hvor det så ovenikøbet er en kamp, hvor vi er på hjemmebane. Det vil være en rigtig god chance, og vi er selvfølgelig topmotiverede, siger Ebbe Sand.