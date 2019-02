Ebbe Sand satser på chokeffekt med ny træner

Brøndby-sportsdirektør Ebbe Sand håber på at ruske op i hele spillertruppen med det kommende trænerskifte.

Når spillerne fra Brøndby møder ind til onsdagens træning, vil en ny træner styre det hele.

Efter mandagens fyring af Alexander Zorniger lover Brøndby-sportsdirektør Ebbe Sand, at der vil stå en midlertidig løsning klar på trænerposten senest onsdag.

Mens Ebbe Sand og resten af Brøndbys sportslige ledelse leder efter en permanent træner, skal spillerne vise deres værd i de sidste fire spillerunder af grundspillet.

- Nu har alle mulighed for at bevise sig. Det er ingen garanti, at vi stiller med de samme 11 spillere.

- Nu kommer der en træner med sine idéer, og det kan give nye spillere muligheden. Så kan der være andre, som har været stamspillere, som ser det på en anden måde.

- Overordnet set bliver konkurrencesituationen nulstillet, og alle har mulighed for at vise sig frem, siger Ebbe Sand.

Sportsdirektøren fortalte om klubbens planer på både kort og lang sigt på et velbesøgt pressemøde på Brøndby Stadion.

På kort sigt vil Brøndby skulle kæmpe med store udfordringer, fordi der ikke er råd til ret mange pointtab i den kommende tid.

Den midlertidige træner kommer ifølge Ebbe Sand under pres i de næste fire spillerunder, hvor Brøndby skal forsøge at holde sig i top-6.

- Det lægger et pres på os alle sammen. Vi skal rykke tættere sammen, og vi skal løfte i flok. Vi skal have point på kontoen.

- Det er fire finaler, vi har nu. Den første finale er mod Randers på søndag, og så tager vi den derfra, siger Ebbe Sand.

Den tidligere landsholdsangriber skal også i gang med at finde en træner op den lange bane, og han har en klar idé om, hvilke kvaliteter en kommende permanent cheftræner skal have.

- Vedkommende skal have den fodboldfilosofi omkring presspil, aggressivitet og fremadrettet fodbold, som passer til klubben.

- Det er Brøndbys dna. Vi skal tage teten, og vi skal spille aggressivt, fremadrettet og direkte. Det skal være en træner, der passer ind i den filosofi, siger Ebbe Sand.