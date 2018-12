EM-skytte har fuld opbakning efter kontroversiel redning

Mens de danske håndboldspillere kunne juble over dramasejren over Sverige i fredagens EM-premiere, har måden, sejren kom i hus på, været til diskussion i håndboldmiljøet og ikke mindst på sociale medier.

For var det udtryk for kynisk spekulation, da Anne Mette Hansen i de sidste sekunder stoppede et svensk skudforsøg mod et tomt dansk mål med det ene ben?

Eller var det, hvad alle professionelle håndboldspillere ville gøre i samme situation?

- Det var ren refleks, siger Anne Mette Hansen dagen derpå.

- Jeg har ikke selv fulgt så meget med i diskussionen, men jeg tror, at alle, der havde stået i den situation, havde gjort det samme bevidst eller ubevidst.

- Der er ikke så meget andet at gøre. Det handler om at få to point, og det fik vi, siger hun.

Polemikken opstod, efter at Trine Østergaard få sekunder før tid havde bragt Danmark foran 30-29.

Danskerne havde spillet angrebet uden målvogter, og inden Althea Reinhardt var kommet tilbage på sin plads, fik Hanna Blomstrand en åben skudchance mod et mennesketomt dansk mål.

Med den ene fod i feltet gjorde Anne Mette Hansen sig imidlertid bred, og reddede skuddet med foden.

Det blev helt efter bogen takseret til straffekast, og da Sandra Toft efterfølgende klarede forsøget fra Nathalie Hagman, fik Anne Mette Hansens "redning" afgørende betydning.

- Jeg kunne godt have ladet bolden gå ind, men så havde jeg nok fået en skideballe ude fra sidelinjen. Folk vil vinde, om det så koster karantæne nogle gange. Man er villig til at ofre sig for holdet, siger Anne Mette Hansen.

For landstræner Klavs Bruun Jørgensen er diskussionen overflødig. Han hæfter sig også ved, at den svenske playmaker Isabelle Gulldén efter kampen sagde, at hun ville have gjort det samme.

- Jeg lægger ikke det store i det. Jeg kan godt forstå, at svenskerne er ærgerlige. Men sådan er spillet.

- Jeg kender ikke en spiller, som ikke ville gøre det samme. Det er i hvert fald ikke en spiller, der kommer til at spille på mit hold, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Efter at have set situationen igennem på video, gav det kroatiske dommerpar Anne Mette Hansen det røde kort. Dermed var hun i princippet i fare for at få karantæne til søndagens kamp mod Polen.

Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) har lørdag dog meddelt, at der ikke kommer nogen følgestraf til den danske bagspiller.

- Jeg er glad for, at jeg skal spille søndag. Jeg har da gået og tænkt lidt over det, men jeg har ikke brugt så meget energi på det, fordi det har været lidt ude af mine hænder, siger Anne Mette Hansen.