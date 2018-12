De norske kvinder plejer stort set at vinde alt, hvad de kommer i nærheden, men lørdag åbnede de slutrunden med et sensationelt nederlag på 33-32 til Tyskland. Norge var bagud, men en stærkt spillende Stine Brede Oftedal og Silje Solberg sørgede for en føring på to mål i anden halvleg, men i slutfasen var Tyskland bedst. Topscorer for tyskerne blev stortalentet Emily Bölck med fem mål.

Og så var der sejr til Estavana Polman og Holland, der dog virkelig måtte slide i det mod Kim Rasmussen og Ungarn. Holland, der vandt sølv ved det seneste EM, vandt med 28-25.

Flere svenske medier var helt oppe i det røde felt efter nederlaget til Danmark. De mente, at det var en skændsel og meget usportsligt, at Anne Mette Hansen stoppede et svensk forsøg til allersidst med foden og efterfølgende blev præsenteret for det røde kort. Isabelle Gulldén, der er den største stjerne på det svenske landshold, var dog ikke enig. - Havde jeg selv stået i den situation, havde jeg gjort det samme, sagde hun.

Det var en rigtig god bekendt af den danske liga, som brændte det afgørende straffekast for svenskerne. Og 27-årige Nathalie Hagman, der har spillet i både det daværende Team Tvis Holstebro og Nykøbing Falster Håndbold, var naturligvis ret langt nede bagefter. Hun ville forsøge at lægge bolden henover hovedet på Sandra Toft. - Jeg har scoret på mange straffekast på den måde, men Sandra kunne se, hvad jeg ville gøre. Jeg er meget ked af det, og selvfølgelig fortryder jeg den måde, jeg tog det på.

Danmark spiller sine indledende kampe og også opgørene i mellemrunde, hvis holdet kommer så langt, i Nantes, der en by med knap 300.000 indbyggere sydvest for Paris. Det er lige her, at den fyrede Viborg HK-træner Allan Heine fremover skal slå sine folder.