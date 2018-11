Bjørnen Jevgenij Trefilov og Rusland åbnede sent torsdag aften slutrunden i Frankrig med manér, da det blev til en fornem sejr over de franske værter, der er forsvarende verdensmester med en sejr på 26-23. Rusland startede kampen bedst, Frankrig kom fint tilbage, men i slutfasen var russerne skarpest, hvilket betyder, at der nu for alvor er pres på træner Oliver Krumbholtz og Frankrig.

Sverige er som bekendt uden Johanna Westberg ved slutrunden. Hun har ellers været i forrygende form for Nykøbing Falster i denne sæson, og hun er aktuelt topscorer i den danske liga med 95 mål. Venstrebacken meldte for et stykke tid siden afbud til slutrunden af "private årsager", og nu er det så kommet frem, at hun er i lykkelige omstændigheder. - Vi ville vente på vores første ultralydsscanning for at se, om alt så godt ud, før vi gik ud med det, siger hun.

Mange af EM-turneringens største stjerner skal lørdag i aktion for første gang. Det sker, når kampene i gruppe C og gruppe D skal spilles. Holland, der trænes af Helle Thomsen, og blandt andet har Estavana Polman på holdet, indleder mod Kim Rasmussen og Ungarn, som Danmark for få dage siden besejrede i en træningskampe.

I den gruppe er der også en spændende kamp mellem Spanien og Kroatien i vente, mens Norge, der er forsvarende europamester, har Tyskland i deres første kamp. Men de sejrsvante norske jenter og træner Thorir Hergeirsson er udfordret, da stjerner som Nora Mørk, Amanda Kurtovic og Stine Skogrand ikke er til rådighed. De to første er ude med skader, mens Skogrand venter barn.