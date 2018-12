Tre kampfri dage er usædvanligt i et håndboldmesterskab, og det danske hold har udnyttet tiden til at lade batterierne op inden mandagens kamp mod de russiske OL-guldvindere.

Fridagene har givet en tiltrængt mulighed for at se lidt af Nantes og få en anden kulinarisk oplevelse end magert kød, pasta og salat i hotelbuffetten.

- Jeg har fået en god burger og pizza og pomfritter. Det var lige, som det skulle være, fortæller bagspilleren Anne Mette Hansen om den knapt så sportsrigtige menu.

- Det er nok ikke det ene måltid, der kommer til at afgøre noget som helst. Det handler om at komme lidt væk fra hotellet, få noget luft og ikke gå ned at sætte sig det samme sted og spise hver dag.

- Det var der rigtig meget behov for, så jeg tror, det var godt givet ud, siger Györ-spilleren.

Lørdag afholdt truppen den årlige quiz, der blev vundet af Stine Jørgensen og Kathrine Heindahl, men søndag eftermiddag var spillerne tilbage på gulvet i træningshallen.

Her stod programmet på forberedelse til Rusland-kampen, og for spillerne er det også slut med den alternative EM-kost.

- I dag (søndag, red.) strammer vi op igen, siger Anne Mette Hansen med et grin.

Danmark er tvunget til at besejre både Rusland og Montenegro for at holde liv i en papirtynd chance for at komme videre til medaljekampene.