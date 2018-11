EM i håndbold: Tilbagevendt EM-håb lærer af de allerbedste

Det vakte stor opmærksomhed, da daværende landstræner Jan Pytlick i 2013 indlemmede den blot 19-årige og relativt ukendte Anne Mette Hansen i sin trup til håndbold-VM i Serbien.

En teenager i en voksenverden. En spiller fra den næstbedste danske række blandt sportens største stjerner. Men hverken Pytlick eller andre med kendskab til den danske talentmasse var i tvivl om potentialet.

Og de så rigtigt.

Fem år senere er Anne Mette Hansen Champions League-vinder. Ajax og København Håndbold er skiftet ud med den ungarske storklub Györ, og hun går ind til fredagens EM-premiere som en lysende profil på Klavs Bruun Jørgensens landshold.

- Klubskiftet har gjort mig til en bedre spiller. Jeg er blevet mere rolig og har lært vanvittig meget. Også fordi vi spiller fast i Champions League, og det er bare noget andet end den danske liga, siger Anne Mette Hansen.

Hun er i gang med sin anden sæson i den ungarske provinsby, hvor hun gnubber skuldre med en stribe af sportens allerstørste navne.

Et stjerneensemble, der går på banen med en klar forståelse af, at ethvert nederlag er en fiasko.

- Der stilles større krav end i Danmark, så atmosfæren er anderledes. Vi skal vinde, og det håndterer vi rigtig godt. Man kan mærke, at det er et vinderhold.

- Der er en ro og en mere afslappet stemning, end jeg har været vant til. Spillerne kan på et øjeblik skifte fra at fjolle rundt til at være dybt seriøse. Den evne er helt ekstrem, forklarer hun.

Den nu 24-årige bagspiller har i denne sæson tilkæmpet sig masser af spilletid, selv om der er prominent konkurrence fra folk som norske Veronica Kristiansen og brasilianeren Eduarda Amorim.

Fremgangen skyldes til dels, at hun nu er kommet sig over den korsbåndsskade, der holdt hende ude af VM sidste år.

Derfor nåede hun også at blive nervøs, da hun fik et slag på det samme knæ i den første kamp i opvarmningsturneringen Møbelringen Cup i sidste uge.

- Jeg ved ikke, om jeg blev bange, men det var "korsbåndsknæet", og jeg tager lidt mere hensyn til det. Er lidt mere opmærksom på de tegn, der kommer fra knæet.

- Jeg var bange for, at jeg mærkede den der brændende fornemmelse, som jeg gjorde, da jeg rev det bageste korsbånd over, siger hun.

Undersøgelser afblæste dog hurtigt alarmen, og Hansen kom på banen i de to sidste kampe i turneringen.

- Heldigvis var det bare et overstræk. Vi tjekkede det både i pausen og efter kampen, og det blev bedre og bedre. 7-9-13, jeg håber ikke, at der er noget at være nervøs for, siger Anne Mette Hansen.