Danmark kan se frem til at skulle være vært for fire kampe ved fodbold-EM i 2020, men det får samtidig betydning for en af årets mest traditionsrige begivenheder - pokalfinalen i Parken Kristi himmelfartsdag.

Helligdagen falder i 2020 den 21. maj, og på den dato har Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) råderet over den danske nationalarena til EM-fodbold.

Det bekræfter Kenneth Reeh, konstitueret administrerende direktør i Dansk Boldspil-Union, over for tipsbladet.dk.

- Divisionsforeningen og Superligaklubberne har aftalt, at pokalfinalen skal spilles Kristi himmelfartsdag, og da Uefa har retten til Parken den dag, skal finalen spilles andetsteds, siger Kenneth Reeh.

Dermed bliver der åbnet op for, at andre stadioner kan byde ind på værtskabet for pokalfinalen i 2020.

- Vi forventer at gå i udbud og lade andre stadioner byde på værtskabet. Dette vil ske i foråret 2020, siger Kenneth Reeh.

I denne sæsons pokalturnering er man fremme ved semifinalerne, hvor de forsvarende pokalmestre fra Brøndby får besøg af AaB, mens OB skal på besøg hos mesterholdet FC Midtjylland.

Semifinalerne spilles i starten af april, mens finalen spilles i Parken 17. maj.