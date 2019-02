EHF Cuppen: Drømmeresultat for GOG

De to øvrige klubber i EHF Cuppens gruppe D, Polske Pulawy og spanske Granollers, spillede lørdag uafgjort. Det betyder, at GOG er meget tæt på den andenplads i gruppen, der kan betyde avancement til kvartfinalerunden.

Håndbold: GOG tog lørdag et stort skridt mod en mulig kvartfinale i EHF Cuppen uden at gøre andet end at træne i Gudme forud for søndagens opgør mod mægtige THW Kiel.

De to øvrige hold i GOG's gruppe D, polske Pulawy og spanske Granollers, spillede nemlig 34-34 efter en hektisk afslutning i det polske, hvor hjemmeholdet satte en føring på 34-30 over styr på to minutter.

Det betyder, at situationen i gruppe D er således, at THW Kiel og GOG begge har fire point efter to kampe, mens Pulawy og Granollers har et point hver efter to kampe.

- Ja, det er et fantastisk resultat for os. Det betyder, at vi med en sejr hjemme over Pulawy (lørdag den 23. marts, red.) kan sikre os mindst andenpladsen i gruppen, konstaterer GOG-cheftræner Nicolej Krickau.

GOG's sidste kamp i gruppen er ude mod Granollers, søndag den 31. marts.

Men hos GOG er der fortsat fuld fokus på egne præstationer - og indsamling af så mange point som muligt. Også når det gælder de to kampe mod THW Kiel. Det er nemlig kun de tre bedste af de fire gruppetoere, som når kvartfinalerunden.

- Vi håber, at otte point kan være nok til at gå videre, men lige nu går vi efter 12!, som Nicolej Krickau udtrykker det.