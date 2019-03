Dyrt nederlag for Faaborg ØH

Håndbold, 2. Division, pulje 2, herrer, Rækker Mølle-Faaborg ØH 28-25 (15-14)

Dyrt nederlag for Johnny Hvid Sunesens mandskab, der nu har tre point op til rækkens tophold Skovbakken, som Faaborg ØH møder i den sidste kamp. Her bliver det måske et krav at hente otte mål fra klubbernes første møde i Aarhus. Der resterer fire runder.

Nederlaget i det jyske skyldtes især mange fejl i første halvleg og mange misbrugte chancer efter pausen.

- Ja, det kostede dyrt, sagde træner Hvid Sunesen.

Mads Fischer scorede otte, Andreas Pihl seks. (wta)