Dylan Groenewegen snupper ny sejr i belgisk endagsløb

For femte gang i 2019 kunne cykelrytteren Dylan Groenewegen juble over en sejr, da han onsdag vandt i Belgien.

Cykelrytteren Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) er for tiden en svær mand at slå, når det går ligeud på flad vej.

Det beviste hollænderen endnu en gang, da han onsdag vandt World Tour-løbet Driedaagse Brugge-De Panne - Groenewegens femte sejr i sæsonen.

Quick-Step-danskeren Michael Mørkøv afleverede ellers kaptajn Elia Viviani i perfekt position, men den italienske mester blev overlistet i spurten.

Fernando Gaviria fra UAE-holdet klemte sig ind mellem Groenewegen og Viviani og tog andenpladsen.

En hektisk kamp om de gode positioner fulgte op til finalen, og flere ryttere var en tur i jorden. Mads Pedersen (Trek) var blandt de ryttere, som blev sat tilbage, da en gruppe styrtede. Han endte med at køre over målstregen som en af de sidste på etapen.

Med fem kilometer igen førte Quick-Steps Kasper Asgreen an i feltet, som hentede et udbrud og hamrede mod målstregen i et hæsblæsende tempo.

Sky-holdet tog over, før Mørkøv tog fronten på den sidste kilometer. Viviani blev afleveret helt i front, men italieneren havde ikke nok at skyde med på de sidste meter af det 200 kilometer lange løb.

Mørkøv sluttede som nummer 18.

Driedaagse Brugge-De Panne er trods navnet ikke længere et etapeløb på tre dage, men et endagsløb, der køres i Belgien.