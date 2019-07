Due-massakre: Fynske skytter henter to medaljer til Fyn

Søndag var en dag med medaljeregn blandt danske skytter i flere forskellige rækker. To af de medaljerne faldt i hænderne på et par fynboer, hvor den ene snuppede guldet og satte historiebøger til vægs.

De 120 lerduer på 125 skud var mere end nok til at tage guldmedaljen med hjem, men derudover satte Allan Dahl også ny DM-rekord i Old Boys-rækken med sine skudfærdigheder.

I alt 120 lerduer blev skudt afsted fordelt på 40 lerduer i tre runder. Dahl startede lidt langsomt og skulle bruge fire overskydende skud for at på ram de på 40 lerduer i første runde, hvilket kun var nok til en tredjeplads. Derfra gik dog næsten perfekt for ham. 41 skud blev brugt på de næste 40 duer, og i sidste runde skød fynboen perfekt 40 på 40.

Dagens helt store vinder var uden tvivl Allan Dahl, der til daglig skyder i Strandager Skydecenter nord for Odense. Hver eneste lerdue, der blev sendt afsted, måtte lade livet i den fynske Old Boys-skyttes sigtekorn.

Der blev i løber af søndagen dystet i fem forskellige grupper, og i to af disse gruppe var der metal af hente for de fynske deltagere, der var draget nordpå.

Mere metal til Strandager

Guldet fra Allan Dahl var ikke det eneste metal, der blev vundet af Strandager Skydecenter på den nordjyske sommerdag.

I super veteranklassen tog Helge Nielsen en bronzemedalje, da han på 121 skud fik has på 116 af de affyrede lerduer. Et enkelt bedre placeret skud havde været nok for Nielsen til at hoppe op og tage sølv.

Fyn og Langeland deltog i stævnet i alle grupper, der indbefattede dame, junior, veteran, super veteran og Oldboys og kunne altså samlet tage derfra med to ud af de 15 tilgængelige medaljer. Jyderne blev de store vindere med ni medaljer.

Guldet var ikke noget specielt nyt for Dahl, der tidligere har vundet flere danmarksmesterskaber både i individuel- og holdskydning.