Droppede kontrakt i USA af familiære årsager.

FODBOLD: Det er hverken Jerome Boateng eller Kevin-Prince Boateng, men derimod den ghanesiske midtbanespiller Bismarck-Adjei-Boateng, der i øjeblikket prøvertræner i Ådalen.

Den 25-årige ghaneser betegnes som en kraftfuld boks-til-boks-spiller og har senest tørnet ud for MLS-klubben Colorado Rapids, men bad for tre uger siden om at få sin kontrakt revet over af familiære årsager, som kræver hans tilstedeværelse i Europa. Boateng har tidligere spillet på ungdomsholdene i Manchester City, som hentede ham fra akademiet Right to Dream, som ejes af FC Nordsjælland-ejer Tom Vernon.

Siden blev han i 2012 udlejet til Strømsgodset, hvor han var frem til december 2016. I 2013 scorede han 7 mål i sin bedste sæson for nordmændene, men var i 2013 og 2014 ude i otte måneder med ankelproblemer og følgende operation. Han er kontraktløs efter sin tid i USA og har i alt spillet 86 kampe i den bedste norske række.