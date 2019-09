Drømmestart for GOG i Champions League

GOG vandt overraskende stort over IFK Kristianstad i det sydsvenske i sin første kamp i Champions Leagues gruppe D. Men et Kristianstad uden den skadede Olafur Gudmundsson ligner også gruppens svageste hold. Nu venter der en storkamp i Odense på søndag.

Håndbold: For fans af GOG er det en drøm at se på stillingen i Champions Leagues gruppe D efter søndagens noget overraskende storsejr på 33-24 over IFK Kristianstad i det svenske.

De GOG-fans, der havde turen over Øresund, fik en på opleveren af deres hold som tak for at have sat en søndag af til en tur til den gamle danske fæstningsby, Kristianstad. Foto: Sportexpress/Ritzau Scanpix

GOG's nye højre back, Stig-Tore Moen Nilsen, var - sammen med stregspilleren Arnar Freyr Arnarsson - tilbage på den gamle hjemmebane. De fik begge en meget flot velkomst af de lidt over 3000 tilskuere i arenaen. Og måske var det årsagen til, at Moen vel leverede sin bedste kamp for GOG i en vanskelig start i sin nye klub.

Men GOG-holdet ER i markant fremgang - ikke mindst defensivt. I Kristianstad Arena så man blandt andet fornemme tilbageløb mod et hjemmehold, der også kan lide at løbe.

Men GOG's sejr skal ses i lyset af to ting. IFK Kristianstad ligner umiddelbart gruppens svageste hold, og søndag kom holdets stjernespiller, Olafur Gudmundsson, ikke i aktion. Han sad på bænken men har i den seneste tid kæmpet med problemer med maven/lysken. Uden Gudmundsson manglede hjemmeholdet i den grad skudtrussel fra distancen, og det gjorde opgaven for et kontant kæmpende GOG-forsvar "nemmere".

Stærk Søren Haagen

Fynboerne fik en noget tøvende start på kampen, hvor IFK Kristianstad havde momentum. Der var lidt for få redninger af Viktor Gisli Hallgrimsson i GOG-målet, selv om han havde et par gode indgreb. Men man sad alligevel med fornemmelsen af, at GOG havde muligheder for at hente to velkomne point på udebane i en svær gruppe - især med Olafur Gudmundsson ude.

Midt i halvlegen kom Mathias Gidsel ind med sit direkte spil og sikre radar til at finde frirum, og han fik sit hold op på uafgjort for første gang - 10-10. Derfra førte GOG resten af opgøret trods lidt slinger i midten af anden halvleg, hvor IFK Kristianstad kom op på kun minus to. Men Søren Haagen var kommet ind i målet og gjorde det godt, og Lasse Møller kom op i gear efter en tøvende første halvleg, og så var tingene reelt afgjort.

Det var da også en smilende cheftræner, Nicolej Krickau, efter opgøret. Han sagde:

- Jeg er meget tilfreds med vores start i turneringen. Vi stod meget koncentreret i forsvaret. Vi vidste godt, vi kunne stå lidt mere defensivt, når Gudmundsson ikke var med. Det gav også Haagen gode betingelser i målet. Så var det også en nøgle, at vi fik afviklet mange af vore angreb med skud mod mål, så vi ikke fik kontraer i hovedet. En god start, hvor jeg også er tilfreds med bredden. Men nu vokser træerne jo ikke ind i himlen. Vi er ekstremt ydmyge overfor, at vi er endt i en meget svær gruppe. Vi glæder os til russerne på søndag, men først har vi jo lige en ligakamp mod Århus Håndbold på onsdag. Så vi får travlt.

Christian d. 4 grundlagde Kristianstad som et bolværk mod Sverige i 1614.

Søndag holdt det danske/fynske bolværk i den grad svensken fra fadet.