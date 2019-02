Dortmund slår Leverkusen og holder Bayern bag sig

Efter tre kampe i træk med pointdeling og næsten en måned uden sejre kunne Borussia Dortmund søndag gå fra banen med tre point i Bundesligaen.

Her blev Bayer Leverkusen slået 3-2 hjemme på Signal Iduna Park.

Dermed ligger Dortmund på ny afstand til Bayern München, der ellers indhentede danskerklubben i toppen af tabellen lørdag med en sejr over Hertha Berlin.

Dortmund indtager ligesom før weekendens kampe førstepladsen med tre point ned til de forsvarende mestre fra det sydtyske.

Begge Dortmund-danskere, Thomas Delaney og Jacob Bruun Larsen, startede på bænken søndag for holdet fra Ruhr-distriktet. Sidstnævnte blev skiftet ind i det 79. minut, mens Delaney ikke kom i aktion.

Ligesom så mange gange før i denne sæson viste Dortmunds 18-årige komet Jadon Sancho sig frem søndag.

Den engelske teenager sendte først et hjørnespark afsted, som en anden teenager, den 19-årige franskmand Dan-Axel Zagadou, headede i mål efter en halv times spil.

Syv minutter senere udlignede Leverkusen ved Kevin Volland, der med et velplaceret skud sendt afsted lidt uden for feltet gjorde det til 1-1.

Der gik dog kun et lille minut, før Dortmund igen var i front. Denne gang var det Sancho selv, der var afslutteren, da han med en helflugter sendte hjemmeholdet i front.

Et kvarter inde i anden halvleg gjorde Mario Götze det til 3-1 med et flot, fladt skud fra kanten af feltet.

For to uger siden spillede Dortmund 3-3 med Hoffenheim efter at have smidt en 3-0-føring på et lille kvarter til sidst i opgøret.

Netop den kamp begyndte formentlig at spøge bagest i Dortmund-spillernes hoveder, da Leverkusens Jonathan Tah med et kvarter tilbage af den ordinære spilletid reducerede til 2-3.

Men modsat Hoffenheim-kampen formåede Dortmund denne gang at holde modstanderen fra at udligne, og hjemmeholdet kunne derfor sætte tre vigtige point på kontoen.