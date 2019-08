Dortmund indleder med storsejr trods chokstart

Fredag tog titelfavoritten Bayern München, der har vundet syv mesterskaber i træk, hul på bundesligasæsonen med skuffende 2-2 hjemme mod Hertha Berlin. Lørdag fik udfordreren Borussia Dortmund en noget bedre start.

Trods en chokstart fra modstanderen sejrede Dortmund på hjemmebane med 5-1 over Augsburg og fik dermed et tidligt forspring til Bayern i tabellen.

På en dag, hvor Dortmund ikke gjorde brug af sine danskere, var det til gengæld en Augsburg-dansker, der var med til at sætte udeholdet i gang.

Mads Valentin Pedersen skiftede i sommer fra FC Nordsjælland til Augsburg, og allerede 30 sekunder inde i ligadebuten kom venstrebacken i fokus.

Han gik med i et overlap i venstre side, og hans anden berøring i Bundesligaen skulle blive målgivende. Han serverede perfekt for debutanten Florian Niederlechner, der satte chokscoringen i nettet til 1-0.

Glæden over føringen blev dog kort. Allerede i det tredje minut udlignede Paco Alcacer fra klos hold, efter målmand Tomas Koubek havde fået foden på et indlæg ved stolpen, og så var man lige vidt i opgøret.

Dortmund havde overtaget i resten af første halvleg, men Augsburg holdt stand i resten af halvlegen. Derimod gik det stærkt fra begyndelsen af anden halvleg.

Efter bare fem minutter sendte Dortmunds Jadon Sancho 2-1-målet ind, efter keeper Koubek igen havde dirigeret et indlæg videre.

Få minutter senere så målmanden decideret dårlig ud. Koubek forsøgte at gribe et indlæg, men fumlede så meget med bolden, at Marco Reus kunne score til 3-1 efter 11 minutter.

To minutter senere blev den sidste spænding fjernet. Sancho spillede bolden på tværs af feltet til Paco Alcacer, der med et følt spark fandt målhjørnet til 4-1-føring.

Ni minutter før tid rundende Julian Brandt målfesten af med en nem helflugter i helt fri position.

I sidste sæson var Thomas Delaney oftest fast bestanddel på Dortmunds midtbane, men i sæsonpremieren måtte han tage plads på bænken i selskab med unge Jacob Bruun Larsen, og her blev begge siddende.

Hos Augsburg fik Mads Valentin Pedersen fuld spilletid.