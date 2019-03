Dortmund afviser transfer til United: Han er hos os et år endnu - se det fede portræt her

Ifølge engelske The Mirror er Manchester United meget opsatte på at købe Jodon Sancho fra Dortmund. Den tyske klub vil dog ikke sælge stortalentet det næste års tid.

Borussia Dortmund har fortalt til Manchester United, at de kan glemme alt om, at hente vidundertalentet Jadon Sancho til klubben denne sommer.

United og Solskjær har ifølge The Mirror udset sig det engelske stortalent Sancho som deres transferemne nummer ét.

Den sportslige direktør i Dortmund Michael Zorc har været ude at sige, at de ingen intention om at sælge Sancho, men at de også godt er klar over, at talentet ikke spiller i Dortmund indtil hans kontrakt udløber i 2022\.

Dortmund-bossen fortæller ydereligere, at han forventer at offensivspilleren tilbringer de næste 12 måneder i Dortmund, så United må frem med den helt store pengepung, hvis Dortmund i det mindste skal overveje at sælge Sancho.