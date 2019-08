Dopingmistænkt svømmestjerne får åben CAS-høring

For anden gang i historien vil en høring hos Den Internationale Sportsdomstol (CAS) foregå for åbne døre.

Det vil være tilfældet, når den kinesiske svømmestjerne Sun Yang tidligst i slutningen oktober skal høres i sagen, hvor han beskyldes for at have brudt antidopingreglerne.

Det er efter ønske fra svømmeren og modparten, Det Internationale Antidopingagentur (Wada), at sagen bliver åben for offentligheden.

Det skriver CAS i en pressemeddelelse.

Den tredobbelte olympiske svømmemester risikerer at gå glip af næste års OL i Tokyo, hvis han kendes skyldig.

Dopingkontrollanter var sidste år på besøg hos kineseren for at indhente en blodprøve og en urinprøve, men de måtte tage tomhændede hjem. Sun Yang ville ikke afgive prøverne, da han ikke godtog identitetspapirerne hos en af dopingkontrollanterne.

Efterfølgende skulle en ansat i svømmerens stab have ødelagt et glas med en blodprøve fra kineseren.

Det Internationale Svømmeforbund (Fina) straffede Sun Yangs handlinger med en advarsel. Det er dog alt for mildt, mener Wada. Derfor er sagen havnet hos CAS.

Sun Yang har en tidligere dopingdom fra 2014 hængende over hovedet. Dengang blev han idømt tre måneders karantæne.

Kineseren er særdeles upopulær i det internationale svømmemiljø.

Under VM i Sydkorea tidligere på sommeren blev han flere gange buhet ud af publikum, og efter Sun Yangs sejr i 400 meter frisvømning nægtede sølvvinder Mack Horton at stille sig op på podiet med den dopingmistænkte kineser.

Den første åbne CAS-høring foregik i 1999, da den irske svømmer Michelle Smith de Bruin blev dømt for doping.