Dommer afbryder fransk ligakamp som hyldest til Sala

Emiliano Sala blev hyldet både før og under kampen, da hans tidligere klub Nantes onsdag for første gang stillede op, siden det fly, der skulle bringe den 28-årige angriber til Cardiff, forsvandt over Den Engelske Kanal.

Den franske klub havde få dage forinden solgt Sala til den walisiske Premier League-klub Cardiff City, som han aldrig nåede at spille for.

Som optakt til opgøret mod Saint-Etienne blev et rundt banner med et fotografi af Sala vist i midtercirklen, mens argentinerens tidligere holdkammerater havde iført sig T-shirts med rygteksten "Vi elsker dig Emi".

På hovedtribunen skabte tilhængerne samtidig en mosaik, der viste hans navn. De tårevædede tilskuere hyldede derefter Sala med ét minuts klapsalver og ved at råbe hans navn.

Alle Nantes-spillere stillede op i trøjer med Salas navn påtrykt i stedet for deres egne.

Men hyldesten var ikke forbi. Dommeren afbrød med et pift i sin fløjte kampen, da den gik ind i minut nummer ni - det rygnummer Sala bar for Nantes.

Spillere og alle andre på stadion reagerede på dommerens gestus med endnu en omgang kæmpe klapsalver.

Nantes-træner Vahid Halilhodzic var tydeligvis berørt ude på bænken og havde svært ved at holde tårerne tilbage.

Ifølge flere medier var enkelte tilhængere af Cardiff City også mødt op til kampen for at tage endnu en afsked.

Sala blev lørdag hyldet i England, da Cardiff City spillede sin første kamp efter den formodede flyulykke.

Sala scorede 42 ligamål i 120 kampe for Nantes, før han skrev under på en kontrakt med Cardiff City.

Den officielle eftersøgning af Sala og flyets pilot blev indstillet torsdag i sidste uge. En privatfinansieret eftersøgning ventes dog at begynde i løbet af få dage.