Dolberg kæmper sig til nytteløst straffe mod Bayern

I en dramatisk kamp var et straffespark begået mod Kasper Dolberg tæt på sikre Ajax en sejr mod Bayern München, men i en vanvittig afslutning endte det hele 3-3.

Dermed vinder tyskerne gruppen foran Ajax, som kun gav spilletid til Kasper Dolberg af danskerne i klubben.

Chancerne for en overraskende gruppesejr til hollænderne led et knæk allerede efter 13 minutter.

Altid farlige Robert Lewandowski blev spillet fri i Ajax-feltet, og stensikkert satte han bolden i nettet til tidlig tysk føring.

Han burde også have fordoblet føringen efter 26 minutter, men i helt fri position sparkede han lige på Ajax-keeper André Onana. En stor afbrænder af den normalt træfsikre polak.

Ajax kom også frem til sine chancer, men Manuel Neuer blev ikke for alvor udfordret i Bayern-målet før pausen.

Efter pausen lykkedes det Ajax at få mere gang i pasningsspillet omkring Bayern-feltet, og det førte til flere farlige situationer.

Efter en times spil kom så også målet, der for alvor bragte spænding tilbage i kampen om gruppens førsteplads.

Et nydeligt opspil endte hos Donny van de Beek, som med en knaldhård aflevering på tværs tæt under mål fandt Dusan Tadic. Med en simpel inderside sørgede han for udligningen.

Lewandowski tillod sig at brænde endnu en stor chance fem minutter senere, mens Ajax' håb om en flot sejr over de sydtyske giganter led et alvorligt knæk yderligere et par minutter senere.

Maximilian Wöber kastede sig ned i en satset tackling på Leon Goretzka ude ved sidelinjen, og stemplingen rent ind på anklen kostede ham et direkte rødt kort.

Ligesom på måltavlen blev der imidlertid også udlignet til 1-1 i røde kort, da Thomas Müller otte minutter senere havde benet alt for højt op for at tæmme bolden og fik stemplet en modstander i hovedet.

I 78. minut kom der så dansk islæt på banen i skikkelse af Kasper Dolberg, og den unge silkeborgenser skulle kun bruge et par minutter på at komme i fokus.

Dolberg tæmmede flot en aflevering i dybden og blev klokkeklart nedlagt af Jérôme Boateng en meters penge inde i feltet.

Fra straffesparkspletten hamrede Dusan Tadic bolden op i hjørnet og satte gang i en fuldstændig vanvittig afslutning på kampen.

Med sejren ville Ajax snuppe førstepladsen fra Bayern, men det huede ikke tyskerne.

Tre minutter før tid var det så Ajax' tur til at begå straffe, og Lewandowski var ligeså sikker fra pletten, som Tadic var fem minutter forinden.

Da indskiftede Kingsley Coman i sidste minut gjorde det til 3-2, lignede det afgørelsen, men et kludemål i de syv minutters overtid af Ajax' Nicolas Tagliafico skabte spænding til det sidste og sørgede for 3-3.

Det handlede om æren og intet andet, da Benfica hjemme slog AEK Athen med 1-0 i gruppens anden kamp.