Dømt badmintonspiller om dom: Den er komplet latterlig

Joachim Persson fortæller, at han har lyst til at eksplodere indeni efter dom for brud på matchfixing-regler.

Den tidligere badmintonspiller Joachim Persson kalder dommen på 18 måneders karantæne for latterlig.

Torsdag idømte Det Internationale Badmintonforbund, BWF, danskeren en karantænedom for brud på matchfixing-reglerne.

Persson har ifølge dommen fra BWF forsømt at indberette, at han i to tilfælde er blevet kontaktet af personer, der ønskede at fixe kampe. Han finder dommen urimelig.

- Jeg har lyst til at eksplodere indeni, men jeg vidste jo godt, det ville komme, så jeg har forberedt mig i to år. Men det er da ikke sjovt, og jeg synes, det er komplet latterligt, siger Joachim Persson til DR.

Den 35-årige tidligere topspiller hævder, at han afslog henvendelserne, og BWF har desuden ikke fundet beviser for, at der reelt er blevet manipuleret med kampe.

I det ene tilfælde blev han kontaktet på af en person fra Malaysia, som spurgte om Persson var interesseret i at lave en aftale.

Persson skulle tabe første sæt, men vinde kampen. Danskeren hævder, at han afslog tilbuddet.

Et halvt år senere skriver danskeren på WhatsApp med en tredje person, der vil høre Joachim Persson til, om danskeren kender noget til matchfixing.

- Det screenshot sender han så ind til BWF, og det er det, der gør, at jeg nu har fået en karantæne på halvandet år for ikke at have rapporteret et forsøg på matchfixing, siger Persson til DR.

Persson fortæller, at den anden sag ikke har med ham at gøre.

I forbindelse med afhøringen om den første sag hos BWF fortæller han opfordret om, at han en gang blev ringet op og fik at vide, at der var et højt odds på en herredoublekamp.

Joachim Persson føler sig urimeligt behandlet af BWF, men han erkender, at han har begået fejl.

- Jeg har ikke rapporteret det, som jeg kan se i dag, at jeg skulle have rapporteret. Men det var andre tider, og reglerne er lavet om mange gange siden, siger han til DR.