Djokovic tværer franskmand ud og møder Nadal i finalen

Australian Open-finalen mellem de to topseedede herrespillere, Novak Djokovic og Rafael Nadal, er en realitet.

Efter at Nadal torsdag bankede græske Stefanos Tsitsipas, fulgte Djokovic fredag op med at udradere franskmanden Lucas Pouille 6-0, 6-2, 6-2.

- Alt gik, som jeg havde håbet på. Og mere til, lyder det ifølge AP fra Djokovic efter sejren.

Nu venter opgør nummer 53 mellem de to verdensstjerner. Djokovic har vundet 27 af de indbyrdes opgør, mens Nadal har 25 sejre.

- Jeg ville helt klart købe en billet til den kamp. De, der ikke har gjort det, bør gøre det, siger førsteseedede Novak Djokovic.

Før mødet med Nadal skulle Djokovic lige spille sig forbi Pouille. Den franske outsider havde imponeret på sin vej til semifinalen, men mod Djokovic var der klasseforskel.

31-årige Djokovic var suveræn i egne servepartier. Han ramte på 81 procent af sine førsteserver og tabte kun tre point i egen serv i hele første sæt.

Af samme årsag gav han ikke en eneste breakbold væk.

Omvendt havde franskmanden umådeligt svært ved at hænge på. Selv i egne servepartier. Djokovic var vaks på Pouilles andenserver og satte ham under stort pres.

Med tre servegennembrud i banken tog Djokovic første sæt 6-0 på bare 24 minutter.

Først efter syv partier lykkedes det Pouille at vinde et parti, men mod den stærkt servende serber var det svært for franskmanden at fremstå truende.

Djokovic brød til 3-1, mens han med flere rene servepartier susede foran 2-0 i sæt.

Det lykkedes Pouille at efterlade et lidt bedre indtryk i tredje sæt, men han slap ikke for at stå tilbage med en ydmygelse.

Djokovic kunne se tilbage på en kamp, hvor han ikke tillod en eneste breakbold og kun lavede fem uprovokerede fejl.

Nu venter der dog en - på papiret - langt sværere modstander i andenseedede Rafael Nadal. Finalen spilles søndag i Melbourne.