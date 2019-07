Djokovic spadserer videre i Wimbledon uden besvær

Novak Djokovic havde ingen problemer med at avancere i Wimbledon, da verdensetteren onsdag blev klar til tredje runde.

Her besejrede serberen i tre sæt amerikanske Denis Kudla overbevisende med 6-3 6-2 6-2 i en ensidig forestilling, hvor Djokovic beviste, at formen er, hvor den skal være.

Djokovic brød til 2-0 og 4-0 og kom foran 5-0 i første sæt. Det blev 1-5, og så brød Kudla og holdt sin serv, men Djokovic serverede sættet hjem til 6-3.

I andet sæt lykkedes det for verdens nummer 111 at bryde til 2-4, men amerikaneren blev selv brudt tre gange og tabte sættet klart.

Djokovic lagde ud med at bryde ved første mulighed i tredje sæt til 1-0-føring, og han brød igen til 5-2 og udnyttede så den fjerde matchbold til at sikre sig sejren.

Det tog en time og 33 minutter for Djokovic at blive klar til at møde polske Hubert Hurkacz i næste runde. Den 22-årige polak er nummer 48 i verden.

Novak Djokovic har tidligere i karrieren vundet Wimbledon fire gange. Det skete i 2011, 2014, 2015 og i fjor.

Han kan sikre sig sin grand slam-titel nummer 16, hvis han vinder Wimbledon.

- Ambitionerne er høje, og jeg har været heldig i min karriere at gøre det så godt i grand slam-turneringer. Jeg kan kun tænke på næste udfordring og tage tingene skridt for skridt, siger Djokovic ifølge Reuters.

I finalen i fjor vandt Djokovic over Kevin Anderson, og sydafrikaneren blev også klar til tredje runde, da han besejrede serbiske Janko Tipsarevic i en kamp, der strakte sig over fire sæt.

Kevin Anderson sejrede 6-4, 6-7 (5/7), 6-1, 6-4, og 33-årige Anderson, der er seedet som nummer fire, møder i tredje runde argentinske Guido Pella.