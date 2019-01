Djokovic overvinder russiske problemer og er i kvartfinale

Novak Djokovic tabte andet sæt, men vandt så de næste ganske sikkert over Daniil Medvedev.

Verdensetteren Novak Djokovic spillede sig mandag trods problemer videre til kvartfinalen i grand slam-turneringen Australian Open.

I fire sæt besejrede serberen verdensranglistens nummer 19 - Daniil Medvedev - med cifrene 6-4, 6-7, 6-2, 6-3.

Sejren baner vej for et møde med ottendeseedede Kei Nishikori fra Japan. Han skulle bruge fem sæt på at slå spanieren Pablo Carreno-Busta.

Den duel blev afgjort efter tiebreak i femte sæt. Carreno-Busta havde vundet de to første sæt, men oppe med et break i tredje sæt fik han gummiarm og tabte siden kampen.

Med Roger Federers overraskende exit søndag er Novak Djokovics favoritværdighed kun øget. Mod den 22-årige Medvedev viste Djokovic dog også, at han er til at tale med.

Verdensetteren forærede den første breakbold væk i kampen, men han afværgede balladen og brød i stedet selv til 4-2 kort efter.

I sidste forsøg lykkedes det Medvedev at bryde tilbage, men lige lidt hjalp det, da Djokovic brød igen i det efterfølgende parti og vandt sættet.

Tidligt i andet sæt formåede russeren at afvise fem breakbolde, men da han senere i sættet blev brudt, var han igen presset til at lave et break.

Akkurat som i første sæt svarede Medvedev tilbage, og denne gang holdt han selv serv efterfølgende og tvang sættet ud i en tiebreak.

Her fik Medvedev tilmed overhånden, men han skulle bruge hele fire sætbolde, før han kunne knytte næven over en udligning til 1-1 i sæt.

I tredje sæt holdt Medvedev serv til 2-1 og spillede sig derefter til tre breakbolde ved stillingen 0-40 i næste parti. Men Djokovic afværgede dem alle og fik ikke bare partiet, men også det mentale overtag.

I hvert fald vandt serberen også de næste fire partier og tog sættet med 6-2.

Da Djokovic også brød til 2-1 i fjerde sæt, lignede det en afgørelse. Ikke mindst fordi Medvedev ved sideskiftene flere gange modtog behandling.

Alligevel spillede han sig til en breakbold ved stillingen 2-3, men Djokovic kom tilbage i partiet og cruisede derfra sejren hjem.

Vinder Djokovic titlen, bliver han den første med syv herresingletitler i Melbourne.