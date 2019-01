Djokovic og Nadal skriver nyt kapitel i vild rivalisering

Man kan med rette tillade sig at have store forventninger, når verdensetteren Novak Djokovic og Rafael Nadal, der er nummer to, søndag formiddag dansk tid tørner sammen i Australian Open-finalen.

Sidst den 31-årige Djokovic og den 32-årige Nadal stod over for hinanden på en tennisbane, var det en af de mest intense og medrivende dramaer, der har udspillet sig på Wimbledons Centre Court. Det siger ikke så lidt.

Efter 5 timer og 15 minutter kunne Djokovic strække armene i triumf efter cifrene 6-4, 3-6, 7-6(9), 3-6, 10-8 i semifinalen.

Det er ikke et særsyn, at de to giver hinanden mindeværdige kampe. Med deres 52 indbyrdes møder står de for en af sportens største rivaliseringer. Ingen har mødt hinanden flere gange i den åbne æra.

Og den gensidige respekt er da også slående.

- Nadal har igennem min karriere været min største rival på alle underlag. Flere af vores kampe har ført til et vendepunkt i min karriere. Han har tvunget mig til at gentænke mit spil, forklarer Djokovic.

Nadal ser også tilbage på deres mange møder med store følelser.

- Vi har delt mange specielle øjeblikke sammen på banen og på nogle af de største og vigtigste scener. Vi bringer hinanden ud på det yderste af vores topniveau, og søndag bliver et nyt kapitel, siger Nadal.

Djokovic fører den indbyrdes statistik 27-25, men på andre parametre har Nadal overhånden. Blandt andet har han vundet fire ud af syv grand slam-finaler mod Djokovic.

Han er også den med flest grand slam-titler af de to. Nadal har nu 17 og jagter Roger Federers 20, mens Djokovic er oppe på 15 af slagsen.

Men når det kommer til Australian Open, er Djokovic ganske suveræn. Seks gange har han stået i finalen i Melbourne, og hver gang har han vundet.

Nadal vandt sin eneste titel i 2009 og har siden tabt tre finaler der. Blandt andet til netop Djokovic i 2012.

Skulle Djokovic vinde søndagens finale, bliver han den første med syv titler i herresingleturneringen, og dermed vil han blive eneejer af den rekord, som han nu deler med Federer og Roy Emerson.

Og med den form, han har vist i Melbourne i dette års turnering, er han da også bookmakers knebne favorit til sejren.

Serberen leverede en magtdemonstration, da han i semifinalen besejrede Lucas Pouille med 6-0, 6-2, 6-2. Helt uhørte cifre i en grand slam-semifinale.

Men Nadal holdt sig nu heller ikke tilbage i sin semifinale. Spanieren vandt med 6-2, 6-4, 6-0 over den græske komet Stefanos Tsitsipas, der ellers havde slået den forsvarende mester, Roger Federer, ud.

Med andre ord er der lagt op til en drømmefinale mellem to formstærke spillere, som altså ligger nummer et og to i verden.

Finalen begynder klokken 09.30 dansk tid.