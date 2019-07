Djokovic knækker ung polak og avancerer i Wimbledon

Topseedede Novak Djokovic sørgede fredag for at spille sig i fjerde runde i Wimbledon for 12. gang i karrieren.

Verdensetteren viste sin klasse til sidst, selv om han fik god modstand i første og andet sæt.

Det endte dog med en sejr til Djokovic over den unge polak Hubert Hurkacz på 7-5, 6-7 (5/7), 6-1, 6-4.

Dermed er serberen klar til at møde enten Ugo Humbert fra Frankrig eller canadiske Felix Auger-Aliassime om en plads i kvartfinalen.

22-årige Hurkacz er nummer 48 i verden, og mødet med Djokovic i den traditionsrige turnering var polakkens største kamp i karrieren, og det var første gang, han optrådte i tredje runde i grand slam-turneringen.

Djokovic rullede sig da heller ikke voldsomt ud i første sæt, hvor spillerne fulgtes ad og holdt deres server til 5-5, men så fik serberen brudt, og han udnyttede sin anden sætbold til at vinde første sæt.

Novak Djokovic har tidligere i karrieren vundet Wimbledon fire gange. Det skete i 2011, 2014, 2015 og i fjor.

Han er da også favorit til at gøre det igen, og sker det, så vil det være grand slam-titel nummer 16 i karrieren for serberen.

Den unge polak var dog ikke sådan at ryste, og under pres ved 3-3 i sin serv hankede Hurkacz flere gange op i sig selv og overlevede tre breakbolde og bragte sig foran 4-3 i andet sæt.

Det blev 5-5 igen og også 6-6, og så skulle der spilles tiebreak, og her blev der brudt på kryds og tværs, og Hurkacz endte med at tage sættet og udligne til 1-1.

Djokovic brød ved første mulighed i tredje sæt og øgede til 2-0, og serberen brød igen til 5-1 og tog tredje sæt 6-1.

I fjerde sæt brød Djokovic til 2-1 og havde en mulighed for at bryde foran 3-1. Polakken overlevede dog, men Djokovic holdt koncentrationen og endte med at serve sejren hjem til 6-4.