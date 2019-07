Djokovic efter triumf: Karrierens mentalt hårdeste kamp

Novak Djokovic erkender, at han var på bagbenene, før det lykkedes at slå Roger Federer i Wimbledon-finalen.

I størstedelen af de fire første sæt var han overmatchet af Roger Federer, og i det femte sæt var han nede med to matchbolde. Alligevel kunne Novak Djokovic søndag aften fejre sin femte Wimbledon-triumf.

Efter 4 timer og 57 minutter på banen kunne han juble over sejrscifrene 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12.

- Jeg har spillet en længere finale mod Rafael Nadal i Australian Open (2012, red.), men kampen i dag er den mest krævende, jeg har spillet nogen sinde rent mentalt. Den var på sit eget niveau, siger Novak Djokovic.

- Jeg var et slag fra at tabe, så jeg er ovenud lykkelig for at sidde her som vinder. Kampe som denne mod en af mine største rivaler, lever jeg for. Det giver værdi til samtlige minutter på træningsbanen.

Djokovic måtte grave dybt for at være med i finalen. Federer var klart bedst i andet og fjerde sæt, men også i første og tredje sæt var Federer ovenpå, men i begge tilfælde hang Djokovic på og var så bedst i tiebreaken.

- Jeg var på bagbenene i det meste af kampen, og Roger dikterede spillet. Jeg kunne have spillet bedre, men måtte bare fighte mit bedste og bruge al min mentale stabilitet. Det hjalp mig til at redde matchboldene.

- Jeg havde svært ved hans serv i dag og returnerede ikke så godt. Han satte mig under konstant pres. Jeg skulle være skarp på mine muligheder, og heldigvis fandt jeg mit bedste spil i alle tre tiebreaks, siger Djokovic.

Han skulle også håndtere, at stort set alle tilskuere var på Federers side og støttede schweizeren højlydt.

- Det er svært ikke at bemærke, når de larmer så meget. Det giver energi og motivation, når publikum råber dit navn, så jeg måtte finde det indefra. Når de råber "Roger", prøver jeg faktisk at forestille mig, at de råber "Novak".

Det lykkedes altså 32-årige Djokovic at overvinde det hele søndag, og han er nu noteret for 16 grand slam-titler.

37-årige Federer har 20 titler, 33-årige Nadal har 18, og spørgsmålet er nu, om Djokovic kan overhale rivalerne.

- Jeg kom tættere på, men de vinder jo også stadig grand slam-titler. Spørgsmålet er, hvor længe jeg bliver ved, stadig er i stand til at spille og kan nyde det.

- Jeg er meget inspireret af, at Roger stadig kan spille, som han gør, så jeg håber, at jeg kan gøre det samme. Og så håber jeg, at publikum råber mit navn om fem år, lyder det med et glimt i øjet fra den serbiske verdensetter.