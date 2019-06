Blæsevejret har ifølge verdensetteren Novak Djokovic fået lov til at spille en lidt for stor rolle ved det igangværende French Open.

Den serbiske tennisstjerne vurderer efter lørdagens exit, at hans semifinale mod Dominic Thiem blev spillet under orkanlignende forhold.

- Det er nogle af de værste forhold, jeg nogensinde har spillet i.

- Det siger sig selv, at det er svært at levere sit bedste, når man spiller under orkanlignende forhold. Det handler mere om at overleve, siger Novak Djokovic.

Den topseedede serber endte med at tabe i fem sæt til østrigeren, der søndag møder den regerende mester Rafael Nadal i finalen.

- Det er ikke sådan, at jeg vil finde undskyldninger for nederlaget. Han vandt, og det er godt gået af ham, siger Djokovic.

Semifinalen mod Thiem blev afviklet over to dage. De to spillere gik i gang fredag, men midt i tredje sæt valgte French Open-arrangørerne at udskyde den resterende del af opgøret til lørdag på grund af blæst.

Allerede i første sæt var der dog store problemer, da en paraply blæste hen over banen. På det tidspunkt så Djokovic gerne, at kampen var blevet afbrudt.

- Der er ingen regler. I første sæt blev jeg fortalt af supervisoren, at så længe der ikke er flyvende objekter på banen, så spiller vi.

- Jeg var ikke klar over, at en paraply ikke bliver anset for et flyvende objekt. Men det var deres beslutning. Jeg går ud fra, at de ved bedre, siger serberen.

Søndagens finale mellem Thiem og Rafael Nadal er en gentagelse af sidste års finale, hvor Nadal tog titlen i Paris for 11. gang. Østrigske Thiem har fortsat sin første triumf i en grand slam-turnering til gode.

Finalen går i gang søndag klokken 11.