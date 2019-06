Divisionsforeningen: VAR løfter Superligaen mod toppen

Det vækker stor glæde i Divisionsforeningen, der repræsenterer de danske eliteklubber, at videodommersystemet VAR er indført i Superligaen fra sommeren 2020.

Det bringer ligaen tættere på flere af de internationale topligaer. Det siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, der sammen med DBU's bestyrelse har sat rammerne for den aftale, der skal sikre VAR i Superligaen.

- Hvis man kigger på de internationale erfaringer, går man fra noget, der ligner 96 procent korrekte kendelser til 99 procent korrekte kendelser i situationer, der meget let kan være kampafgørende. Det er i sig selv et væsentligt kvalitetsløft.

- Når man kan levere VAR til klubberne, fansene og tv-seerne, er det endnu et eksempel på, at vi leverer Superligaen på et højt internationalt niveau, der er sammenligneligt med de store ligaer, siger Claus Thomsen.

Superligaen bliver dermed den første liga i Skandinavien, der får VAR. Det er allerede indført i flere af Europas største ligaer, og fra den kommende sæson hopper også Premier League med på VAR-vognen.

Spørgsmål: Vurderer du, at VAR gør Superligaen mere attraktiv at spille i end konkurrerende ligaer?

- Det er svært at sige. Men Superligaen vil i hvert fald blive spillet på en måde som de andre store ligaer i Europa. Der tales også om, at VAR har taktisk indflydelse på spillet, fordi der for eksempel bliver mere plads i feltet.

- Så spillerne kommer til at spille Superligaen under nogle forhold, som man også finder i store ligaer i udlandet, siger Claus Thomsen.

Han mener, at det er et sundhedstegn for Superligaen, at den er i stand til at tage nye initiativer til sig for at udvikle og forbedre produktet.

- Ligaen viser, at den er innovativ, det har man også tidligere set ved for eksempel at ændre turneringsformatet.

- Superligaen er innovativ og udviklingsorienteret på fodboldsiden, talentsiden, turneringsformatsiden og nu også på teknologisiden, siger Claus Thomsen.

Sammen med DBU skal Divisionsforeningen i løbet af de kommende måneder lave en aftale med dommerne og VAR-leverandørerne om betingelserne for at indføre teknologien i Superligaen.

Dernæst følger uddannelse af dommerne, som skal teste VAR i Reserveligaen, så videodommersystemet efter planen er klar til at blive taget i brug, når superligasæsonen 2020/21 sparkes i gang i juli 2020.