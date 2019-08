Diskusprolaps driller VM-førende speedwaydansker

Speedwaykøreren Leon Madsen har fået sit VM-gennembrud i år, og efter fire ud af ti VM-grandprixer ligger han på en delt førsteplads i den samlede stilling.

Dermed ser det lovende ud for vejlenseren, inden VM-sæsonen genoptages efter en sommerpause med et grandprix i Wroclaw.

Inden sæsonens afgørende fase døjer han dog med rygproblemer i form af en diskusprolaps, men han er fortrøstningsfuld og regner ikke med, at problemerne får betydning for hans ambition om at blive verdensmester.

- Jeg er næsten i topform. Jeg døjer stadigvæk lidt med nogle rygproblemer. Jeg er ikke helt 100 procent, men jeg får en masse behandling for problemerne, og jeg prøver at lægge min træning om, så jeg tager hensyn til ryggen.

- Jeg laver en hel del strækøvelser, og selv om det ikke udbedres fra den ene dag til den anden, så fornemmer jeg, at det går fremad.

- Det er ikke godt at have en diskusprolaps i lænden, det siger sig selv, at det ikke er optimalt. Så jeg får alt det behandling, som jeg kan få. Og så tager jeg alle de hensyn, som jeg kan gøre midt i sæsonen, siger Leon Madsen.

På trods af rygproblemerne viste han så sent som i sidste uge, at han holder højt niveau, da han vandt en afdeling i EM-serien. I løbet af sommeren har han også kørt ligaløb i Polen og par-VM for Danmark.

I modsætning til flere andre af de bedste speedwaykørere har Leon Madsen et mindre stramt løbsprogram. Det er en del af forklaringen på, at han trods rygproblemerne kan køre lige op med de bedste.

- Jeg kører det lidt anderledes end mange andre gør. Jeg kører kun i Polen - ikke i Sverige eller Danmark - så jeg har mere tid til at restituere og passe min konditræning, så jeg føler mig 100 procent fit, når jeg skal køre, siger Leon Madsen.

Lørdagens VM-grandprix begynder klokken 19.