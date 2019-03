Disciplinærinstans: Brøndby gjorde intet forkert i Horsens

Fodboldens Disciplinærinstans pointerer, at Brøndby ikke overtrådte kendelse ved at have fans i Horsens.

Fodboldens Disciplinærinstans kommer ikke til at åbne en sag, på baggrund af at Brøndby havde tilskuere på stadion i superligakampen ude mod AC Horsens søndag, når man var frakendt retten til at have et udebaneafsnit.

Det fortæller instansens formand, Jens Hjortskov.

- Vi kommer ikke til at gøre noget i forhold til Brøndbys ageren. Det har vi vurderet, indleder Hjortskov.

Han henviser til ordlyden i den kendelse, som kom fra appelinstansen 20. september sidste år.

- Det fremgik af kendelsen, at Brøndby blev fradømt retten til at blive tildelt et tilskuerafsnit i den næste udekamp mod Horsens, og det fik man heller ikke. Så Brøndby har ikke overtrådt nogen bestemmelse.

- Der står intet i kendelsen om, at Brøndby ikke må have tilskuere på stadion, så vi kommer ikke til at foretage os noget. I vores bog har Brøndby ikke overtrådt nogle bestemmelser, uddyber Jens Hjortskov.

Straffen udsprang af, at nogle Brøndby-fans i næstsidste spillerunde i sidste sæson invaderede banen, efter at holdet havde spillet 2-2 i Horsens og dermed tabte vitale point i guldopløbet, som FC Midtjylland endte med at vinde.