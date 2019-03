Det tredje back-back-mål

FODBOLD: Det var tredje gang i denne sæson, at OB's wingbacks fandt hinanden til en afgørende scoring.

Mod Randers fandt Ryan Johnson Laursen kollega Jacob Barrett Laursen ved den bageste stolpe lige før pausen.

- Som back ved man, hvor ubehageligt det er at have en wingback, der kommer i ryggen på en. Det er svært at dække op for, og både Jacob og jeg har øje for de rum. Vi tænker begge, at "han" kommer nok, hvis jeg spiller den bagud til den bageste stolpe, forklarede Ryan Johnson Laursen og 1-0-målet.

Tidligere på sæson har parret kreeret sådan et mål mod Vejle og Brøndby.

- Det gik hurtigt. Bashkim Kadrii lagde bolden om bagved, hvor jeg lige får prikket bolden forbi en modstander. Så ser jeg Jonas Bager kom imod mig med benene åbne, så der lige er hul igennem, og så finder jeg Barrett ovre bagved, forklarede Johnson Laursen.

Han og holdet var noget overraskede over, at Randers FC stillede op i en 3-5-2-opstilling som OB selv.

- Det gjorde bare, at det blev meget mand mod mand, så de kom til at løbe meget. Vi bevægede os godt og kom til de muligheder, vi skulle og førte fortjent ved pausen. Vi tror på os selv og på holdet. Vi starter altid med at arbejde hårdt, inden vi kommer til at spille, og så er vi svære at spille imod. Det var ikke vores bedste kamp i dag, men vi får den kriget hjem, mente wingbacken.

Han er selvfølgelig tilfreds med at være kommet ind i medaljespillet med fire points forspring ned til nummer fire fra Brøndby.

- Fire point er ikke så meget, når vi allesammen mødes indbyrdes to gange. Det kan hurtigt gå op og ned, men det giver da luft, inden vi starter igen på en frisk om 14 dage. Selvfølgelig går vi efter tredjepladsen, men tager en kamp ad gangen og vil fortsætte vores gode spil og stime, forklarede Ryan Johnson Laursen med det skarpe antrit.