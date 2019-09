Det spanske landshold overvejer Barcelonas 16-årige komet

Den spanske landstræner, Roberto Moreno, overvejer den 16-årige Barcelona-komet, Ansu Fati.

Det siger landstræneren, efter at den unge Barcelona-spiller scorede og lagde op til et mål i lørdagens Barcelona-sejr på 5-2 over Valencia.

Fati er født i Guinea-Bissau i Vestafrika, men kom til Spanien som seksårig og kan derfor muligvis blive spilleberettiget for det spanske landshold.

- Jeg er ikke involveret i processen, men Det Spanske Fodboldforbund arbejder på at bringe Fati ind på det spanske landshold, og så er det spillerens eget valg, siger Moreno ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Forbundet arbejder altid for at sikre, at Spanien har det bedste hold, siger Moreno.

Ansu Fati blev den yngste målscorer nogensinde på Barcelonas hjemmebane, Camp Nou, da han efter to minutters spil mod Valencia lørdag bragte Barcelona på 1-0.

Fem minutter senere lagde han på fornemste vis op til Frenkie De Jongs mål til 2-0.

For to uger siden blev Fati Barcelonas yngste målscorer nogensinde i den spanske liga, da han i en alder af 16 år og 304 dage scorede mod Osasuna.

Den rekord tilhørte Bojan Krkic, der var 17 år og 53 dage, da han scorede mod Villarreal i 2007.

- Det er meget spændende for Barcelona at have en spiller, der er kommet fra La Masia (klubbens ungdomsakademi, red.) og gør det så godt. Men han skal sørge for ikke at lade sig rive med og bevare roen, siger Moreno.

Fati slog også en anden rekord i lørdagens sejr mod Valencia.

Ifølge Barcelonas egen hjemmeside blev Fati den yngste spiller nogensinde i Barcelonas startopstilling på Camp Nou.

Den rekord tilhørte Marc Muniesa fra 2009.

Vicenç Martínez var 16 år og 280 dage, da han var i startopstillingen på udebane mod Real Madrid i 1941.