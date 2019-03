Det skal du holde øje med i håndboldligaens sidste spillerunde

3) Hvem skal have det ene point?

Herning-Ikast Håndbold tager imod Nykøbing Falster i en kamp mellem nummer 4 og 5 i ligaen. Herning-Ikast er et point foran Nykøbing, så midtjyderne kan leve med uafgjort onsdag og stadig beholde fjerdepladsen. Indehaveren af fjerdepladsen får et enkelt point med over i deres slutspilsgruppe, så det kan ende med at betyde meget for det pågældende holds semifinalechancer.

Nykøbing Falster har været i frit fald i stillingen de seneste uger efter i lang tid at have været nummer 2 i ligaen og leder desperat efter noget kontinuitet. Herning-Ikasts formkurve har derimod været opadgående. Holdets sidste liganederlag var ude mod Odense HC 9. januar. Det eneste hold i bedre form er Team Esbjerg.

Sport Fyns gæt: Nykøbing Falster skal nok være en seriøs trussel, når slutspillet starter, men det bliver svært at tage point ude mod Herning-Ikast, som nok beholder fjerdepladsen.