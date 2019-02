Det regner med millioner i Champions League

Præmiepengene i fodboldens Champions League er de senere år vokset med eksplosiv fart.

I denne sæson forventer Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, at udbetale et samlet beløb på omkring 15 milliarder kroner til deltagerne i Europas største klubturnering.

Det betyder, at præmiepengene næsten er tredoblet på otte år.

Den store stigning skyldes i høj grad, at turneringen er blevet bredt ud til tv-stationer over hele verden, fortæller Allan Hansen, der fra 2009 til 2017 var medlem af Uefas eksekutivkomité.

- 90 procent af pengene kommer fra tv. Det er det, der har givet den voldsomme stigning.

- I dag er tv-rettighederne solgt til hele verden. Da jeg kom ind i Uefa i 2009, blev tv-rettighederne solgt til Sydamerika, men nu er hele Asien, Nordamerika og Afrika kommet med, siger Allan Hansen, tidligere formand i Dansk Boldspil-Union.

Stigningen i præmiepenge har været med til at afholde de største europæiske klubber fra at etablere en lukket liga.

For få år siden truede de store klubber i European Club Association (ECA) med at træde ud af Uefas klubturneringer, men de tanker er lagt i graven, vurderer Allan Hansen.

Han peger på, at det har haft stor betydning, at ECA i 2015 fik to observationspladser i Uefas eksekutivkomité.

- Der var tidligere en masse rumlerier, men de senere år har der ikke været noget.

- Da Karl-Heinz Rummenigge (formand i Bayern München, red.) og Andrea Agnelli (formand i Juventus, red.) kom ind som observatører i Uefa, skabte det ro på bagsmækken.

- Uefa var allerede på det tidspunkt i gang med at se på Champions League-formatet, men det er klart, at ECA fik noget ud af sit pres, siger Allan Hansen.

Presset har blandt andet betydet, at Uefa har skruet op for pladserne til gruppespillet for hold fra de største nationale ligaer i Europa på bekostning af de mindre ligaer - som den danske Superliga.

- Som et lille land er vi ikke glade for de ændringer, men vi må erkende, at det er sådan, at verden hænger sammen. Det er sådan, tv-selskaberne vil have det.

- Det giver interessante kampe i gruppespillet, og det er dér, at pengene ligger, siger Allan Hansen.

Selv om klubberne fra de største lande med årene har fået flere pladser i Champions League og får mest ud af de stigende pengepræmier, så er økonomien på anden klasse også hævet.

I 2009 var Allan Hansen med til at søsætte Europa League, hvor Uefa i denne sæson forventer at udbetale 3,8 milliarder kroner til de deltagende klubber.

Dermed begynder præmiepengene så småt at nærme sig niveauet i Champions League fra 2006/07 til 2009/10, hvor Uefa hvert år udbetalte 4,3 milliarder kroner.

- Da vi startede Europa League op i 2009, spillede klubberne kun om småpenge, og mange havde noget imod turneringen.

- Hvis du spørger selv de hårdeste kritikere i dag, så tror jeg, at de vil sige, at det er en god turnering, siger Allan Hansen.

Champions League startede i denne uge op efter vinterpausen med de første ottendedelsfinaler.

Onsdag aften tager Tottenham imod Borussia Dortmund, mens Real Madrid gæster Ajax i Amsterdam.