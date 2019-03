Det forløser alt

FODBOLD: OB har ikke været i top seks, siden Anders K. Jacobsen senest var i OB og havde svært ved at finde fodfæste, fordi han konkurrerede med angribere som Peter Utaka og Djiby Fall.

- Det betyder lige så meget, at vi nu kan være på vej til at gøre en god figur i slutspillet med en sejr over Randers. Med tre point vil vi være solidt plantet, inden slutspillet starter og kan jagte tredjepladsen. Det her har frigivet noget i forhold til forventninger og omgivelserne. Nu har vi været under pres i så mange år, og nu er det lykkes. Vi skal jagte benhårdt at gøre det endnu bedre, siger Anders K. Jacobsen, der ikke har tabt i kalenderåret, fordi han havde travlt med at blive far for anden gang i forbindelse med 6-1-nederlaget mod FCK.

- Efter ferien er det gået godt for mig, selv om jeg har et efterslæb fra efteråret rent målmæssigt. Men jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været med i en stribe af sejre på fem kampe. Det styrker alt indenfor holdet og hos omgivelserne. Det er jeg sikker på, at folk tager til sig, får snakket på arbejdspladserne og får højere lyst til at bakke op omkring holdet, siger Anders K. Jacobsen.